Задержаны два предполагаемых администратора даркнет-маркетплейса Empire, на котором продавали наркотики, вредоносное ПО, хакерские услуги и другие незаконные товары. Американские власти утверждают, что в период с февраля 2018 года по август 2020 года через Empire прошло более 430 млн долларов незаконных транзакций.

По данным американской прокуратуры, 38-летний житель Флориды Томас Пэйви (Thomas Pavey), известный в сети под ником Dopenugget, и 28-летний житель Вирджинии Рахим Гамильтон (Raheim Hamilton), известный как Sydney и Zero Angel, управляли Empire в период с 2018 по 2020 год.

За это время они предположительно способствовали совершению 4 млн сделок на сумму более 430 млн долларов. При этом считается, что прежде чем основать Empire, Пэйви и Гамильтон занимались продажей поддельной американской валюты на AlphaBay.

«Тысячи продавцов размещали на маркетплейсе Empire объявления о продаже товаров и услуг, в том числе запрещенных веществ, скомпрометированных и украденных учетных данных, украденной и поддельной информации о банковских картах, а также фальшивой валюты», — говорится в обвинительном заключении.

В объявлении Минюста США также упоминается, что в результате расследования уже была изъята криптовалюта на сумму 75 млн долларов, а также наличные деньги и драгоценные металлы.

При этом не сообщается, когда именно были произведены аресты, и было ли внезапное закрытие Empire в 2020 году связано с действиями правоохранительных органов.

Отмечается, что все сделки на маркетплейсе проводились в криптовалюте, а также с помощью сервисов, позволяющих скрыть источник и получателя средств, помогая избежать внимания со стороны правоохранительных органов.

Пэйви и Гамильтон получали деньги, удерживая процент с криптовалютных транзакций на Empire, и использовали эти средства для оплаты своего труда и работы команды модераторов.

Теперь обоим администраторам Empire предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая: сговор с целью продажи поддельной американской валюты на AlphaBay, сговор с целью распространения запрещенных веществ через Empire, сговор с целью владения средствами несанкционированного доступа, сговор с целью продажи поддельной валюты через Empire, а также сговор с целью отмывания денег для сокрытия доходов от незаконной деятельности.

Если Пэйви и Гамильтон будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, им грозит пожизненное заключение, особенно по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Кроме того, в случае вынесения обвинительного приговора администраторы Empire будут обязаны вернуть все имущество, приобретенное на доходы, полученные в результате совершения преступлений, включая личную собственность.