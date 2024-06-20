Криптовалютная биржа Kraken сообщила, что некие ИБ-исследователи воспользовались уязвимостью нулевого дня на сайте и похитили 3 млн долларов в криптовалюте, а затем отказались вернуть эти средства компании.

О взломе в социальной сети X (бывший Twitter) рассказал CSO Kraken Ник Перкоко (Nick Percoco). По его словам, 9 июня 2024 года команда безопасности биржи получила туманное сообщение об «чрезвычайно критической» уязвимости, позволяющей любому желающему искусственно увеличить остаток средств в своем аккаунте Kraken.

Специалисты биржи изучили это сообщение и действительно обнаружили ошибку, позволявшую злоумышленникам осуществлять пополнение счета и получать средства, даже если операция по внесению средств не удалась.

«В течение нескольких минут мы обнаружили изолированный баг. Он позволял злоумышленнику при определенных обстоятельствах инициировать депозит на нашей платформе и получить средства на свой счет, не завершив операцию до конца, — пишет Перкоко. — При этом никакие активы клиентов не подвергались риску. Однако злоумышленник мог эффективно создавать активы на счете Kraken в течение определенного времени».

По словам Перкоко, команда безопасности Kraken устранила проблему в течение часа и обнаружила, что причиной ее возникновения стало недавнее изменение пользовательского интерфейса.

Но после этого началось самое интересное. Исправив ошибку, специалисты обнаружили, что три пользователя Kraken уже использовали уязвимость как 0-day и украли у биржи 3 млн долларов.

Один из этих пользователей оказался связан с человеком, который выдавал себя за ИБ-исследователя и использовал баг для пополнения своего счета на 4 доллара в криптовалюте, чтобы доказать наличие уязвимости.

Перкоко сообщает, что уязвимость была раскрыта еще двум людям помимо исследователя, которые использовали баг для хищения 3 млн долларов и вывода этих средств со своих счетов Kraken.

После того как специалисты Kraken связались с исследователем по поводу этого вывода средств, тот отказался вернуть криптовалюту, предоставить PoC-экспалоит или поделиться какой-либо информацией об уязвимости.

«Вместо этого он запросил созвон со своей командой по развитию бизнеса (то есть с торговыми представителями) и не согласился вернуть средства, пока мы не назовем приблизительную сумму [ущерба] в долларах, к которому могла бы привести эта ошибка, если бы они ее не раскрыли. Это не white-hat хакерство, это вымогательство!», — пишет глава безопасности Kraken.

Перкоко заявляет, что Kraken не раскрывает личности этих исследователей, поскольку «они не заслуживают признания из-за своих действий».

Теперь руководство биржи рассматривает случившееся как преступление и уже уведомило об инциденте правоохранительные органы.