По информации СМИ, Роскомнадзор потребовал от разработчиков Google и Opera, а также от разработчика расширения Censor Tracker ограничить его работу на территории РФ.

Первые сообщения о требовании Роскомнадзора появились в сети еще в конце прошлой недели. Тогда сообщалось, что разработчики Censor Tracker получили уведомление с требованием принять меры по удалению запрещенной в РФ информации. В письме сообщалось, что в противном случае страница расширения в Chrome Web Store будет внесена в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора, аналогичное требование было направлено разработчикам Opera и Google.

«Роскомнадзор выявил в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome плагин, содержащий информацию о способах обхода блокировок. Ведомство внесло ссылки на него в Единый реестр запрещенной информации. Роскомнадзор направил в адрес компаний Opera и Google, а также разработчика расширения требования о необходимости ограничить доступ к противоправным материалам, — сообщили в РКН. — На текущий момент компании не выполнили требования Роскомнадзора. Если запрещенная информация не будет удалена, ведомство рассмотрит вопрос о привлечении компаний к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ».

Отметим, что по состоянию на 26 июня 2024 года Censor Tracker уже недоступен в Opera, но пока доступен в Chrome Web Store.

Похоже, ранее аналогичное требование от ведомства получили и разработчики Firefox, которые заблокировали загрузку нескольких VPN-расширений (включая Censor Tracker) для пользователей из России в середине июня. Представители организации пояснили, что это было связано с «настойчивыми запросами» от Роскомнадзора, и позже, оценив законодательный ландшафт в России и возможные риски для сообщества и сотрудников, в Firefox восстановили доступ к скачиванию заблокированных расширений.