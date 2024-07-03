Компания Proton запустила бесплатный и опенсорсный веб-сервис Docs in Proton Drive, оснащенный end-to-end шифрованием и предназначенный для редактирования и совместной работы с документами.

Напомним, что Proton — это швейцарская компания, известная своими сервисами, ориентированными на конфиденциальность, включая Proton VPN, Proton Mail, Proton Pass, Proton Drive, а теперь еще и Proton Docs. Недавно компания объявила о переходе в статус некоммерческой организации, что должно лучше соответствовать ее миссии, где приоритет отдается конфиденциальности и общественному благу, а не получению прибыли.

Proton заявляет, что Docs представляет собой надежную, безопасную и удобную альтернативу таким известным онлайн-платформам для редактирования документов и совместной работы, как Google Docs.

В компании говорят, что решающую роль в ускорении разработки Docs сыграло недавнее приобретение приложения для работы с зашифрованными заметками Standard Notes.

Среди ключевых особенностей Proton Docs разработчики перечисляют:

сквозное шифрование в режиме реального времени для защиты от перехвата нажатий клавиш и движений курсора;

отсутствие сбора и передачи данных пользователя третьим сторонам;

безопасное и быстрое встраивание изображений в документы;

бесплатный тарифный план без ограничений по функциям для хранения до 5 ГБ документов;

открытый исходный код с независимым аудитом для обеспечения прозрачности и надежности;

поддержка редактирования rich text, позволяющая создавать документы профессионального уровня;

поддержка markdown, блоков кода и чек-листов;

бесшовная интеграция с различными форматами, включая проприетарные (такие как .docx);

функции для совместной работы в режиме реального времени, включая комментирование, индикаторы присутствия и уникальные курсоры.

Отмечается, что всем приглашенным для совместной работы пользователям потребуется учетная запись Proton, чтобы обеспечить всем участникам одинаковый уровень безопасности.