Международная автомобильная федерация (Federation Internationale de l'Automobile, FIA), сообщила, что злоумышленники взломали несколько ее почтовых ящиков в результате фишинговой атаки и смогли получить доступ к персональным данным.

Некоммерческая организация, основанная в 1904 году и ранее называвшаяся Международной ассоциацией автомобильных клубов (AIACR), представляет собой международную ассоциацию, которая координирует проведение многих чемпионатов в сфере автоспорта, включая «Формулу-1» и Чемпионат мира по ралли (WRC). Также ассоциация объединяет 242 организации из 147 стран мира и управляет Фондом FIA, который продвигает и финансирует исследования в области безопасности дорожного движения.

Как сообщили на этой неделе представители организации, FIA пострадала от хакерской атаки:

«В результате недавних инцидентов, связанных с фишинговыми атаками, был получен несанкционированный доступ к персональным данным, содержащимся в двух учетных записях электронной почты, принадлежащих FIA, — заявили представители организации. — Как только об этих случаях стало известно, FIA предприняла все необходимые меры для урегулирования ситуации, в частности, в кратчайшие сроки прекратила несанкционированный доступ».

При этом в организации не уточняют, когда была обнаружена атака, и какие именно конфиденциальные данные были раскрыты или украдены в ходе этого инцидента.

Сообщается, что FIA уже уведомила о произошедшем Федерального комиссара по защите данных и информации (FDPIC, швейцарский регулирующий орган по защите данных) и Национальную комиссию информационных данных и свобод (CNIL, французский регулирующий орган по защите данных).

Руководство «Формулы-1» подчеркивает, что были приняты дополнительные меры безопасности для предотвращения подобных атак в будущем, и заявляет, что «сожалеет о любых неудобствах, причиненных пострадавшим».