Сегодня, 12 июля 2024 года, представители «Ростелекома» сообщили, что из-за проблем в работе оборудования Google Global Cache, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, возникают технические проблемы. Это может влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

«Ростелеком» информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache). Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — заявили в компании.

Напомним, что еще весной 2022 года сообщалось, что Google уведомила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache (GGC), которые позволяют ускорить загрузку сервисов компании, включая YouTube.

При этом в конце 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Константин Колесов сообщил на «Пиринговом форуме MSK-IX», что Google пред­ло­жила рос­сий­ским опе­рато­рам ор­га­низо­вать пря­мой стык в Мос­кве или Пе­тер­бур­ге для сох­ра­нения ка­чес­твен­но­го дос­ту­па к ее сер­ви­сам, вмес­то вы­ходя­щих из строя и пе­репол­няю­щих­ся без мо­дер­ни­зации кеш-сер­ве­ров.

Тогда сообщалось, что в начале 2022 года в сетях российских операторов действовало около 700 кеширующих серверов GGC, и ожидалось, что к концу 2023 года их количество сократится примерно до 450. В связи с этим эксперты предполагали, что к 2024 году «пойдут в рост» российские сервисы. К примеру, глава ООО «СДН-Видео» (CDNvideo, подконтрольного «ВымпелКому» провайдера CDN в России и СНГ) Ярослав Городецкий допускал вариант снижения качества контента YouTube:

«В ближайшее время скорость доступа к видеоконтенту Google, очевидно, ухудшится, если не предпринять какие-то действия. Как следствие — пользователи будут смотреть ролики YouTube в низком качестве или доступ к ним будет прерываться. Вряд ли пользователи будут этому рады, поэтому часть из них начнет искать альтернативные площадки для потребления контента. И если российские сервисы обеспечат аналогичное качество контента и скорость доступа к нему, то вполне возможно, что многие пользователи на эти сервисы и перейдут. Кстати, чтобы обеспечить скорость доступа, необязательно устанавливать кеширующие серверы самостоятельно — можно воспользоваться услугами коммерческих CDN, таких как наша компания», — говорил тогда Городецкий.

Сегодня заявление «Ростелекома» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщив, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, а сложности в работе сервиса связаны с проблемами с оборудованием.

«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — добавил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, не планирует ли Россия обращаться к YouTube с просьбой урегулировать ситуацию с оборудованием, Песков сказал:

«Я не исключаю, что наши соответствующие компании и ведомства обращались к YouTube. Там же диалог ведется, но это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка, это же не мы были инициаторами. Компания сама избрала этот путь, мы можем сожалеть только в этой связи, но, конечно же, уход имеет свои технологические последствия».

В свою очередь, замглавы комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил в своем Telegram-канале:

«О том, что деградация оборудования Google неизбежно повлияет на скорость доступа к YouTube, мы говорили уже давно. После начала СВО корпорация фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России, и вот оно начало выходить из строя. Так что замедление скорости доступа к американскому видеохостингу сейчас будет происходить уже не по решению регулятора, а по естественным причинам».

При этом известный специалист, известный под ником ValdikSS, пишет:

«Замедляют по SNI *.googlevideo.com — домена, с которого раздается видео YouTube, почти на всех провайдерах, но не везде YouTube будет действительно замедляться — на текущую минуту фильтр не целиком применяется к IP-адресам Google у многих провайдеров. В частности, скорость локального кеширующего сервера (на его IP-адресах) у моего провайдера не ограничивается. Вероятно, это либо техническая ошибка, либо особенность, которую не учли. Технических проблем в работе оборудования, конечно же, никаких нет. Фильтры включили сегодня утром, в режиме реального времени наблюдал, как их включали от провайдера к провайдеру».

Также стоит отметить, что сегодня издание «Газета.ру», со ссылкой на собственные источники (близкие к администрации президента и занимающиеся сбором информации для силовых структур), сообщило, что российские власти планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре 2024 года.