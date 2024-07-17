Роскомнадзор направил главе Google Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, органов власти и общественных деятелей, назвав их блокировку «актом цензуры».

ТАСС сообщает, что с 2020 года YouTube применил ограничительные меры к 207 российским учетным записям (к 83 из них в 2024 году). Так, были заблокированы YouTube-каналы RT, РБК, Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Захара Прилепина, Артемия Лебедева и так далее.

«Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В РКН подчеркнули, что эти ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживаются бескомпромиссно русофобской политики. Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России», — говорят в ведомстве.

Также в Роскомнадзоре отметили, что с YouTube по-прежнему не удалили более 61 300 запрещенных материалов, которые «содержат фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, контент о вовлечении детей и подростков в совершение противоправных действий».

Напомним, что на прошлой неделе представители «Ростелекома» предупредили о том, что из-за проблем в работе оборудования Google Global Cache возникают технические проблемы, которые могут влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Одновременно с этим издание «Газета.ру», со ссылкой на собственные источники (близкие к администрации президента и занимающиеся сбором информации для силовых структур), сообщило, что российские власти планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре 2024 года.