Индийская криптовалютная биржа WazirX стала жертвой взлома, который привел к краже криптовалютных активов на сумму 230 млн долларов США.

Базирующаяся в Мумбаи компания сообщила, что один из ее кошельков с мультиподписью подвергся атаке (такой кошелек требует двух или более приватных ключей для аутентификации).

Представители WazirX сообщают, что кошелек имел шесть подписей, пять из которых принадлежали команде WazirX, но с 2023 года «этот кошелек использовал услуги инфраструктуры хранения цифровых активов и кошельков Liminal».

«Кибератака произошла из-за несоответствия между данными, отображаемыми в интерфейсе Liminal, и реальным содержимым транзакции, — гласит официальное заявление WazirX, — В ходе кибератаки было несоответствие между информацией, отображаемой на интерфейсе Liminal, и тем, что было подписано на самом деле. Мы полагаем, что пейлоад была подменен, чтобы передать контроль над кошельком злоумышленнику».

При этом в компании Liminal уже заявили, что в ходе предварительного расследования было установлено, что взлому подвергся кошелек, созданный вне ее экосистемы.

«Уместно отметить, что все кошельки WazirX, созданные на платформе Liminal, по-прежнему остаются в безопасности и защищены. Между тем, все вредоносные транзакции на адреса злоумышленников происходили за пределами платформы Liminal», — заявляют представители Liminal.

По информации блокчейн-аналитика Lookchain, в итоге у WazirX были похищены: 5,43 млрд токенов SHIB, более 15 200 токенов Ethereum, 20,5 млн токенов Matic, 640 млрд токенов Pepe, 5,79 млн USDT, 135 млн токенов Gala и так далее. По его словам, злоумышленники пытаются конвертировать эти активы на децентрализованной бирже Uniswap.

Специалисты ИБ-компании Elliptic отмечают, что стоящие за атакой хакеры могут быть связаны с Северной Кореей.

В настоящее время взлом WazirX является вторым по величине криптовалютным ограблением в этом году. Первое место занимает атака на японскую криптобиржу DMM Bitcoin, в результате которой было похищено более 300 млн долларов в криптовалюте.