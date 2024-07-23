Испанские власти сообщают о задержании трех человек, которые являлись участниками краудсорсингового DDoS-проекта DDoSia. За этим проектом стоит русскоязычная хак-группа, которая платит добровольцам за участие в DDoS-атаках против правительств и организаций в странах НАТО.

Аресты были произведены в домах подозреваемых в Севилье, Уэльве и Манакоре. Полиция сообщает, что также конфисковала различное компьютерное оборудование и документы, представляющие интерес для следствия.

Однако задержания как не повлияли на активность группировки, так как хактивисты продолжили DDoS-атаки различные на объекты в странах ЕС.

Испанские следователи подчеркивают, что работают над выявлением других участников DDoSia.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел Испании, трое задержанных участвовали в проекте DDoSia, который создан и управляется группировкой NoName057(16).

«Особенность кибератак, проводимых NoName057 (16), заключается в том, что они осуществляются с помощью программного обеспечения под названием DDoSia, разработанного самой группой, которое добровольно используется лицами, поддерживающими цели этой хактивистской организации», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Испании.

Напомним, что впервые ИБ-эксперты заметили DDoSia осенью 2022 года. Тогда компания Radware сообщала, проект был запущен в августе 2022 года группировкой NoName057(16). Эта группировка создала в Telegram канал DDoSia, где операторы разместили ссылку на GitHub с инструкциями для потенциальных «волонтеров», желающих присоединиться к краудсорсинговым DDoS-атакам.

При этом участникам DDoSia, которые генерировали большие объемы трафика, направленного на нужные цели, предлагались денежные вознаграждения.

В июне 2023 года компания специалисты компании Sekoia сообщали, что за год платформа DDoSia выросла на 2400%, а ее Telegram-канал насчитывает более 13 000 пользователей.

Тогда, изучив 486 волн атак DDoSia (в период с 8 мая по 26 июня 2023 года), исследователи пришли к выводу, что платформа атаковала организации более чем в 24 странах, чаще сосредотачиваясь на Литве, Украине, Польше и Италии.