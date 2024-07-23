Двое россиян признали себя виновными в участии в многочисленных вымогательских атаках LockBit, жертвами которых становились организации по всему миру.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, гражданин России, 21-летний Руслан Магомедович Астамиров и 34-летний гражданин России и Канады Михаил Васильев являлись «партнерами» LockBit. То есть именно они обнаруживали и взламывали уязвимые системы в сетях жертв, похищали конфиденциальные данные и помогали развернуть в сети жертвы малварь для шифрования файлов.

Согласно судебным документам, Астамиров (известный в сети под никами BETTERPAY, offftitan и Eastfarmer) признал, что использовал LockBit в период с 2020 по 2023 год против как минимум 10 жертв, включая компании в США, Японии, Франции, Шотландии и Кении, суммарно получив не менее 1,9 млн долларов США в виде выкупов.

В свою очередь, Васильев (известный под никами Ghostrider, Free, Digitalocean90, Digitalocean99, Digitalwaters99 и Newwave110) тоже признал, что использовал LockBit в период с 2021 по 2023 год, и атаковал не менее 12 жертв по всему миру, включая организации в США, Великобритании и Швейцарии, причинив ущерб и убытки на сумму не менее 500 000 долларов.

Напомним, что Астамиров был арестован в Аризоне в летом 2023 года и обвинен в распространении вымогательского ПО LockBit. Васильев, арестованный в Канаде экстрадированный в США в июне, ранее уже был приговорен канадским судом к четырем годам тюремного заключения за участие в операциях LockBit.

Хотя дата вынесения приговора в США еще не назначена, теперь Астамирову грозит до 25 лет тюремного заключения, а Васильеву — до 45 лет.