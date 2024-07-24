Представители «Ростелеком» сообщили СМИ, что фиксируют ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокого разрешения, а также отмечается рост жалоб пользователей на качество работы сервиса.

«Как и сообщалось ранее, служба технического мониторинга "Ростелекома" начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K). Также отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube"», — сообщают в пресс-службе компании.

В «Ростелекоме» напомнили, что «о вероятности возникновения в ближайшее время технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube» предупреждали еще 12 июля 2024 года.

Тогда в компании заявляли, что из-за проблем в работе оборудования Google Global Cache, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, возникают технические проблемы, которые могут влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.