Компания CrowdStrike, по вине которой на прошлой неделе миллионы компьютеров под управлением Windows вышли из строя, в качестве извинений предложила своим партнерам подарочную карту Uber Eats номиналом 10 долларов. Однако многие люди, получившие такие карты, обнаружили, что они не работают.

Напомним, что в конце прошлой недели обновление enterprise-решения CrowdStrike Falcon Sensor привело к тому, что миллионы Windows-систем показали «синий экран смерти» (BSOD).

Это повлекло за собой массовые сбои в работе аэропортов, банков, медицинских учреждений и множества других организаций в США, Великобритании, многих странах ЕС, Индии, Новой Зеландии, Австралии и так далее. По данным Microsoft, инцидент затронул около 8,5 млн Windows-систем.

Ранее компания уже принесла публичные извинения от имени своего генерального директора Джорджа Курца (George Kurtz) и директора по безопасности Шона Генри (Shawn Henry).

«Все в CrowdStrike понимают серьезность и последствия сложившейся ситуации, — уверял Курц. — Для меня нет ничего важнее доверия, которое наши клиенты и партнеры оказали CrowdStrike. По мере того как мы будем разбираться с этим инцидентом, я обязуюсь обеспечить полную прозрачность в отношении того, как это произошло, и мер, которые мы принимаем для предотвращения повторения подобного».

«Я занимаюсь профессиональной деятельностью уже почти 40 лет, и моей путеводной звездой всегда была "защита хороших людей от плохих", — писал Генри. — Эти два дня стали для меня самыми сложными 48 часами за последние 12+ лет. Доверие, которое мы выстраивали по крупицам на протяжении многих лет, было утрачено в считанные часы, и был тяжелый удар».

Но, видимо, в компании сочли, что простых извинений недостаточно. Как сообщило вчера издание TechCrunch, в CrowdStrike решили поддержать всех тех, кто был вынужден работать сверхурочно из-за случившегося. Сразу несколько источников сообщили журналистам, что получили письмо от CrowdStrike, в котором им предложили подарочную карту доставки еды Uber Eats «за дополнительную работу, которую повлек за собой инцидент 19 июля».

«Мы выражаем вам искреннюю благодарность и приносим извинения за причиненные неудобства, — говорилось в письме. — Чтобы выразить нашу признательность, ваша следующая чашка кофе или поздний ночной перекус — за наш счет!».

Однако когда пользователи решили воспользоваться этим предложением, они получили сообщение об ошибке, в котором говорилось, что купон уже аннулирован. Журналисты TechCrunch проверили и убедились, что на странице Uber Eats действительно появляется сообщение об ошибке, которое гласит, что подарочная карта «аннулирована выдавшей ее стороной и более недействительна».

В итоге некоторые пользователи решили, что это чья-то злая шутка или дело рук мошенников, которые уже активизировались в связи со сложившейся вокруг CrowdStrike ситуацией. Но вскоре представитель CrowdStrike Кевин Беначчи (Kevin Benacci) подтвердил журналистам, что компания действительно разослала подарочные карты.