Блокчейн-аналитики TRM Labs подсчитали, что за прошлый год на русскоязычных киберпреступников пришлось около 69% от всех доходов в криптовалюте, связанных с вымогательством. По данным исследователей, суммарная «прибыль» хакеров превысила 500 000 000 долларов.

Согласно отчету компании, лидером в области криптовалютных краж с помощью эксплоитов и взломов в 2023 году стала Северная Корея, чьи хакеры за год похитили более миллиарда долларов. Также азиатские злоумышленники лидируют в сфере мошенничества и инвестиционных махинациях. Однако во всех других видах вредоносной активности, связанной с криптовалютами, доминируют русскоязычные киберпреступники.

«Русскоязычные злоумышленники со всего постсоветского пространства являются неизменными лидерами в большинстве видов киберпреступлений с использованием криптовалют, начиная от программ-вымогателей и заканчивая незаконными криптовалютными обменниками и даркнет-маркетплейсами», — пишут специалисты.

Так, крупнейшими игроками в области вымогательского ПО в 2023 году исследователи называют группировки LockBit, Black Basta, ALPHV/BlackCat, Cl0p, PLAY и Akira.

По данным TRM Labs, в прошлом году только LockBit и ALPHV получили выкупы на сумму не менее 320 млн долларов, а суммарные доходы русскоязычных преступников от вымогательских атак превысили 500 млн долларов. Это более двух третей от общего объема выкупов. То есть на долю вымогателей из других стран мира пришлось всего около 31% выкупов.

Также, по подсчетам TRM Labs, на русскоязычных даркнет-маркетплейсах продаются самые разные запрещенные товары и услуги, и на эти площадки приходится порядка 95% от всех подобных сделок в мире. Так, за 2023 год на три крупнейших русскоязычных маркетплейса в даркнете пришлось 1,4 млрд долларов транзакций, тогда как оборот западных площадок за тот же период составил только 100 млн долларов.

Кроме того, отмечается, что русскоязычные преступники доминируют и в сфере отмывания денег. По словам специалистов, только на компанию Garantex пришлось 82% криптовалюты, обрабатываемой организациями, находящимися под санкциями, по всему миру. Напомним, что американские власти ввели санкции против Garantex в 2022 году за то, что площадка якобы помогала отмывать незаконные доходы «Гидры».