СМИ обратили внимание, что в Роскомнадзоре подготовили проект приказа, согласно которому, научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах для обхода блокировок будет признана запрещенной в РФ. Исключение будет сделано только для информации о VPN, которые используются для обеспечения защищенного удаленного доступа.

30 июля 2024 документ был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, и теперь находится на стадии общественного обсуждения, которое завершится 5 августа текущего года.

Проект предполагает, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Напомни, что с 1 марта 2024 года действует приказ Роскомнадзора, согласно по которому РКН может блокировать сайты с информацией о методах и способах использования запрещенных ресурсов и рекламой соответствующих программ.

Однако сейчас критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применяются «в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России».

В новой редакции приказа предлагается изменить этот пункт, чтобы критерии не применялись «в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", при обеспечении доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям с применением защищенных каналов связи».

Со ссылкой на норму ФЗ №149 «Об информации», которая запрещает информацию «о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ», Роскомнадзор пишет, что под нее «попадают также VPN-сервисы, обеспечивающие доступ к заблокированным информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям».

«Таким образом, должна признаваться запрещенной также научная, научно-техническая информация, описывающая способы создания, устройства VPN-сервисов, целью которых является предоставление лицам доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации, — пишут авторы нового проекта в пояснительной записке. — Исходя из формулировки подпункта “м” пункта 1 части 5 статьи 15 Федерального закона № 149-ФЗ, доступ к такой научной, научно-технической информации должен подлежать ограничению».

При этом в РКН добавляют, что «VPN-сервисы могут разрабатываться и использоваться только для обеспечения защищенного доступа к информационным ресурсам и/или защищенного обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях», и такие сервисы не предназначены для обхода блокировок, а «используются для защиты конфиденциальной информации, в том числе для предотвращения утечки такой информации».