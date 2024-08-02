В своем бюллетене Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) сообщает, что техническая поддержка браузера «Спутник» прекратилась еще в 2022 году, а теперь связанное с ним доменное имя и вовсе принадлежит американской компании.

Специалисты пишут, что ранее отечественный браузер «Спутник», разработанный компанией ООО «Спутниклаб», получил массовое применение в государственных организациях и органах государственной власти за счет поддержки отечественных SSL-сертификатов и нахождения в реестре программного обеспечения Минцифры России.

В 2023 году ООО «Спутниклаб» признано несостоятельным (банкротом). После этого компания подала запрос на исключение браузера из реестра ПО Минцифры России, и 7 марта 2024 года он был оттуда исключен.

Техническая поддержка «Спутника» и вовсе прекратилась в 2022 году, а доменное имя browser-sputnik[.]ru, к которому браузер обращался за получением обновлений, стало доступным для продажи в связи с истечением срока регистрации.

В настоящее время доменное имя browser-sputnik[.]ru принадлежит американской компании Global Internet Telemetry Measurement Collective и «используется ей в неизвестных целях», предупредили в НКЦКИ. При этом ассоциированный с доменным именем веб-сервис по-прежнему принимает от браузеров «Спутник» запросы на получение обновлений.