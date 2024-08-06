Американские и немецкие правоохранители конфисковали домен платформы онлайн-кошельков Cryptonator. Власти утверждают, что Cryptonator использовался вымогательскими хак-группами, даркнет-маркетплейсами и другими нелегальными сервисами, и предъявили обвинения его предполагаемому оператору, гражданину России Роману Пикулеву (он же Roman Boss).

В настоящее время основной домен Cryptonator (cryptonator[.]com) конфискован властями.

Cryptonator представлял собой криптовалютный онлайн-кошелек, запущенный еще в 2014 году. Он позволял пользователям хранить криптовалюту и обменивать ее на другие криптовалюты в пределах своего личного кошелька, по сути, работая как «персональная криптобиржа».

Правоохранители и блокчейн-аналитики из компании TRM сообщают, что администрация Cryptonator не обеспечивала должный контроль за отмыванием денег, что позволяло анонимным и псевдонимным пользователям использовать сервис, в том числе для незаконной деятельности.

Исследователи пишут, что транзакции кошельков Cryptonator удалось связать с даркнет-маркетплейсом Hydra, миксером Blender.io, пирамидой «Финико», обменником Bitzlato, биржами Garantex и Nobitex, а также с неназванной террористической организацией. Ранее правительство США ввело санкции против многих из перечисленных сервисов.

Согласно документам, опубликованным Министерством юстиции США, в период с 2014 по 2023 год через Cryptonator прошло около 1,4 млрд долларов США, и адреса кошельков использовались следующим образом:

25 000 000 долларов США — даркнет-маркетплейсы и фрод-магазины;

34 500 000 долларов США — мошеннические адреса;

80 000 000 долларов США — высокорисковые биржи;

8 000 000 долларов США — вымогательские операции;

54 000 000 долларов США — взломы и операции по хищению криптовалют;

34 000 000 долларов США — нелегальные криптовалютные миксеры;

17 000 000 долларов США — адреса, находящиеся под санкциями.

В Минюсте США заявляют, что аккаунт Cryptonator можно было открыть, используя лишь электронную почту и пароль, то есть правила KYC (Know-Your-Customer ), предусмотренные действующим законодательством по борьбе с отмыванием денег, не соблюдались.

В итоге власти обвинили Пикулева в том, что он умышленном позволял использовать Cryptonator для незаконной деятельности. Сообщается, что он обсуждал возможность добавления криптовалют, принимаемых на даркнет-маркетплейсах (например, Monero), и предлагал интеграцию API-ключей с нелегальными торговыми площадками.

«Тикеты указывают, что Cryptonator предлагал API-ключи даркнет-маркетплейсам и другим подобным сервисам, включая пуленепробиваемый хостинг и магазин, продающий кэшированные учетные данные для компаний, обслуживающих кредитные карты», — гласят документы.

Помимо обвинений в отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса по предоставлению финансовых услуг, Минюст США потребовал вынести судебный запрет против Пикулева, утвердить возмещение ущерба и наложить арест на его активы.