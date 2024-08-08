Компания Samsung запускает новую программу bug bounty для своих мобильных устройств. Вознаграждение за обнаружение критических уязвимостей может достигать 1 000 000 долларов США.

Новая программа носит название Important Scenario Vulnerability Program (ISVP) и нацелена на уязвимости, связанные с выполнением произвольного кода, разблокировкой устройств, хищением данных, установкой произвольных приложений и обходом защиты устройства.

Наибольшие вознаграждения предлагаются исследователям за обнаружение следующих багов:

Knox Vault — изолированная защищенная среда Samsung для хранения конфиденциальной биометрической информации и криптографических ключей на мобильных устройствах. За работающий эксплоит для локального выполнения произвольного кода на устройствах Samsung компания готова выплатить 300 000 долларов, а за удаленное выполнение произвольного кода — до 1 000 000 долларов.

— изолированная защищенная среда Samsung для хранения конфиденциальной биометрической информации и криптографических ключей на мобильных устройствах. За работающий эксплоит для локального выполнения произвольного кода на устройствах Samsung компания готова выплатить 300 000 долларов, а за удаленное выполнение произвольного кода — до 1 000 000 долларов. TEEGRIS OS — операционная система Samsung Trusted Execution Environment (TEE), которая обеспечивает безопасную, изолированную от основной ОС среду для выполнения важного кода и обработки критически важных данных, включая платежи и аутентификацию. Вознаграждение за локальное выполнение произвольного кода в TEEGRIS OS составляет 200 000 долларов, а за удаленное выполнение произвольного кода — до 400 000 долларов.

— операционная система Samsung Trusted Execution Environment (TEE), которая обеспечивает безопасную, изолированную от основной ОС среду для выполнения важного кода и обработки критически важных данных, включая платежи и аутентификацию. Вознаграждение за локальное выполнение произвольного кода в TEEGRIS OS составляет 200 000 долларов, а за удаленное выполнение произвольного кода — до 400 000 долларов. Rich OS — основная операционная система на устройствах Samsung. Эксперты могут получить 150 000 долларов за локальное выполнение кода, а за RCE — до 300 000 долларов.

За разблокировку устройства в сочетании с полным извлечением пользовательских данных предлагается вознаграждение в размере 400 000 долларов (или в два раза меньше, если условия будут выполнены после первой разблокировки девайса).

Еще одну крупную выплату — 100 000 долларов можно получить за удаленную установку произвольного приложения из неофициального магазина приложений или с сервера злоумышленника. Если же приложение было установлено из Galaxy Store, вознаграждение составит 60 000 долларов.

Чтобы претендовать на получение вознаграждений, исследователи должны сопровождать свои отчеты работающими эксплоитами, которые должны функционировать без каких-либо дополнительных привилегий на флагманских моделях устройств компании (таких как Galaxy S и Z) со всеми установленными обновлениями.

Для получения максимального вознаграждения, эксплоит должен быть устойчивым и относиться к типу zero-click, то есть не требовать взаимодействия с пользователем.