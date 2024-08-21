Популярный сервис для отслеживания полетов FlightAware предупредил пользователей, что по неосторожности раскрывал их личные данные на протяжении трех лет.

Компания, базирующаяся в Хьюстоне, штат Техас, предоставляет данные о полетах в режиме реального времени, а также архивные сведения. FlightAware считается крупнейшей в мире платформой для отслеживания полетов с сетью из 32 000 наземных ADS-B станций (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) в 200 странах мира.

В заявлении, поданном на прошлой неделе в Генеральную прокуратуру Калифорнии, говорится, что случайная утечка данных началась еще 1 января 2021 года и была обнаружена только 25 июля текущего года. Сообщается, что причиной инцидента стала некая ошибка в конфигурации.

Из-за бага в открытом доступе оказались пароли и личные данные (в зависимости от того, какую информацию о себе пользователь указал в своем аккаунте). Полный список потенциально скомпрометированных данных выглядит следующим образом:

ID пользователя;

пароль;

адрес электронной почты;

полное имя;

адрес для выставления счетов;

адрес доставки;

IP-адрес;

аккаунты в социальных сетях;

номера телефонов;

год рождения;

последние четыре цифры номера банковской карты;

информация о принадлежащих пользователю воздушных судах;

отрасль и должность;

статус пилота (да/нет);

активность аккаунта (например, просмотренные полеты и оставленные комментарии);

номер социального страхования.

Пока неясно, сколько именно людей пострадали от этой утечки, но, согласно официальной статистике, FlightAware насчитывает более 12 млн зарегистрированных пользователей.

«FlightAware ценит вашу конфиденциальность и глубоко сожалеет о произошедшем, — говорится в письме, разосланном пользователям. — Как только мы обнаружили проблему, мы немедленно исправили ошибку в конфигурации. В качестве меры предосторожности мы просим всех потенциально пострадавших пользователей сбросить свои пароли. Вам будет предложено сделать это при следующем входе в FlightAware».

Также всем пользователям, получившим уведомление об инциденте, предлагается бесплатный 24-месячный пакет защиты от кражи личности от Equifax и рекомендуется сообщать о любой подозрительной активности в местные правоохранительные органы.