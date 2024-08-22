СМИ заметили, что популярное браузерное расширение Bypass Paywalls Clean (BPC), позволяющее пользователям просматривать сайты без подписки, было удалено вместе с 3879 форками. В уведомлении об удалении, размещенном на GitHub, организация News Media Alliance, представляющая интересы 2200 издателей новостей, журналов и цифровых медиа, объясняет, что BPC нарушал права его членов в соответствии с положениями DMCA («Закон об автор­ском пра­ве в циф­ровую эпо­ху»).

Когда всевозможные издания начали помещать контент за paywall'ы, делая его доступным только для тех, у кого есть платная подписка, читатели быстро нашли способы обхода этой защиты. И Bypass Paywalls Clean — один из наиболее известных проектов такого рода, рассказывает издание Torrent Freak.

BPC имеет версии для Chrome и Firefox и доступен в виде расширения, которое позволяет пользователям обходить paywall без оплаты. Неудивительно, что издатели давно считают, что несут из-за этого расширения финансовые убытки.

В апреле текущего года на GitLab появилось уведомление об удалении BPC, после чего основной репозиторий проект был закрыт и больше не появлялся на платформе.

А на этой неделе уведомление о блокировке репозитория BPC появилось и на GitHub. Здесь, в отличие от уведомления на GitLab, была опубликована полная информация о том, кто отправил жалобу, а также приведены правовые обоснования для удаления BPC. Так выяснилось, что за удалением стоит News Media Alliance (NM/A), организация, представляющая интересы 2200 различных издателей.

В письме N/MA перечислены четыре «противозаконных продукта»: bypass-paywalls-chrome, bypass-paywalls-firefox, bpc_updates и bypass-paywalls-clean-filters, каждый из которых размещен в собственном репозитории. И если в большинстве запросов на удаление контента утверждается, что тот представляет собой нарушающую авторские права копию некоего произведения, то в жалобе N/MA речь идет о софте, который облегчает доступ к защищенному авторским правом контенту, обходя защитные меры.

«Участники N/MA публикуют защищенный авторским правом контент на сайтах, защищенных paywall’ом, который обходит указанная ниже технология [BPC]. NM/A отправляет это уведомление для продвижения интересов своих участников и для информирования GitHub о том, что указанная технология нарушает раздел 1201 Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), который запрещает технологии обхода», — гласит поданная организацией жалоба.

Далее организация объясняет, что BPC предоставлял доступ к платному контенту одним из двух способов, в зависимости от типа paywall'а. Информация об одном из методов обхода была удалена, другая же все еще фигурирует в документе.

«Конкретные paywall-технологии, используемые членами N/MA, отличаются от участника к участнику и от сайта к сайту: некоторые используют [отредактировано GitHub], а другие применяют жесткие paywall-технологии (когда контент недоступен до тех пор, если не пройдена аутентификация), — поясняет N/MA. — Насколько мы понимаем, для жестких paywall'ов технология Bypass Paywalls автоматически сканирует веб-архивы в поисках собранной краулерами версии защищенного контента и отображает этот контент».

Обычно, когда правообладатели заявляют о нарушении положений DMCA, GitHub внимательно изучает эти жалобы и, в случае необходимости, предоставляет владельцам репозиториев временную возможность внести изменения в свои проекты, чтобы те соответствовали требованиям закона.

В данном случае это привело к тому, что жалоба N/MA коснулась не только владельца четырех упомянутых выше репозиториев. Так, специалисты GitHub выявили еще 3879 репозиториев, на которые распространялась эта жалоба. Так как никаких изменений в коде этих проектов не последовало, GitHub обработала запрос N/MA и удалила все 3879 репозиториев, включая родительский.

Журналисты отмечают, что BPC вряд ли вернется на GitHub, и его будущее теперь весьма туманно. Поскольку работа BPC требует постоянной поддержки, чтобы расширения могли работать корректно, возможности проекта теперь заметно ограничены.