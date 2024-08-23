39-летнего мужчину из штата Кентукки приговорили к 81 месяцу (почти 7 лет) тюремного заключения за кражу личных данных и взлом государственного реестра с целью инсценировать собственную смерть. Таки способом он надеялся избежать выплаты алиментов на сумму около 116 000 долларов США.

Согласно сообщению Министерства юстиции США, в прошлом году Джесси Кипф (Jesse Kipf) взломал систему регистрации смертей на Гавайях, используя для этого украденные у неназванного врача учетные данные. После взлома Кипф объявил себя умершим, чтобы избежать уплаты алиментов.

«В январе 2023 года Кипф получил доступ к системе регистрации смертей на Гавайях, используя для этого имя пользователя и пароль врача, проживающего в другом штате, и открыл “дело” о своей смерти, — рассказывают правоохранители. — Затем Кипф заполнил форму [для выдачи] свидетельства о смерти штата Гавайи, назначил себя медицинским экспертом по этому делу и засвидетельствовал собственную смерть, используя [украденную] цифровую подпись врача».

В результате Кипф стал отображаться в государственных БД США как умерший, что фактически аннулировало его невыполненные обязательства по выплате алиментов. Однако на этом он не остановился и в течение нескольких месяцев реализовывал ту же схему, взламывая государственные реестры в штатах Аризона и Вермонт, а также «частные бизнес-сети, правительственные и корпоративные сети», при помощи учетных данных, которые «похищал у реальных людей». Затем он попытался продать доступ к скомпрометированным сетям в даркнете.

В частности, сообщается, что Кипф скомпрометировал две компании, предоставляющие услуги для отелей (Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. и Milestone, Inc.), с целью украсть у них побольше данных для продажи в даркнете.

Также следователи обнаружили на устройствах Кипфа доказательства существования других мошеннических схем, включая БД с номерами социального страхования и медицинскими записями, «которые он продавал международным покупателям, включая лиц из Алжира, России и Украины».

Кроме того, сообщается, что он использовал фальшивый номер социального страхования, чтобы открыть кредитный и дебетовый счет в неназванном финансовом учреждении и пытался «жить под новой личностью».

Специалисты ФБР, возглавлявшие это расследование, комментируют, что «обвиняемый, взломавший множество компьютерных систем и умышленно похитивший чужие личные данные ради собственной выгоды, теперь поплатится за это».

В итоге Кипф признался, что его активность была направлена на уклонение от уплаты алиментов, но это произошло после того как следователи изъяли его устройства, включая карты памяти, внешние жесткие диски и ноутбук HP. На устройствах следователи обнаружили доказательства того, что Кипф искал информацию о том, сможет ли инсценировка смерти избавить его от алиментов. Так, в истории поиска были обнаружены запросы: «задолженность по алиментам в Калифорнии, отец умер» и «снять алименты с умершего в Калифорнии».

Хотя за свои преступления Кипф мог получить более 30 лет тюрьмы, его приговорили к 81 месяцу заключения по ряду обвинений, включая компьютерное мошенничество и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах. Ущерб от его действий, включая невыплаченные алименты, оценивается более чем в 195 750 долларов.

Кипф должен отбыть не менее 85% тюремного срока, то есть как минимум 69 месяцев (более 5,5 лет), а после освобождения будет находиться под надзором властей в течение еще трех лет.

Интересно, что, по информации издания The New York Times, прокуроры назвали Кипфа «классическим рецидивистом с внушительной криминальной историей», так как еще в 2010 году он был осужден в штате Небраска по «обвинению в незаконном владении четырьмя и более устройствами для проведения финансовых операций», а в Кентукки ему были предъявлены обвинения «в связи с использованием украденных номеров кредитных карт для покупки еды в таких приложениях, как DoorDash».

При этом адвокат Кипфа утверждал, что его клиент военный ветеран, страдающий от «психологической травмы» после службы в Ираке с июня 2007 по май 2008 года. Якобы после того как в 2009 году Кипф был «уволен с почестями», он «боролся с наркотической зависимостью», что «привело к учащению неосторожного и противозаконного поведения».