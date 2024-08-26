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Как и ожидалось ранее, сегодня были опубликованы официальные комментарии французских правоохранителей и властей об аресте Павла Дурова. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивает, что арест главы Telegram произошел в рамках продолжающегося судебного расследования и не является политическим решением.
Президент Франции прокомментировал арест Павла Дурова в социальной сети X.
«Я читаю ложные заявления о Франции в связи с арестом Павла Дурова.
Франция как никогда привержена свободе слова и коммуникаций, инновациям и предпринимательству. И останется таковой впредь.
В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав.
Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью.
Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решения должны выносить судьи», — пишет Макрон.
Также официальное заявление для прессы опубликовала прокуратура Парижа. Согласно этому документу, связанное с Павлом Дуровым расследование было инициировано подразделением прокуратуры Парижа JUNALCO (а именно отделом по борьбе с киберпреступностью) и начато в отношении неназванных лиц еще 8 июля 2024 года.
В пресс-релизе перечислены 12 составов преступлений, в связи с которыми Павла Дурова допрашивают следователи:
- Соучастие в управлении онлайн-платформой с целью проведения незаконных транзакций в составе организованной группы.
- Отказ предоставить по запросу компетентных органов информацию или документы, необходимые для проведения и реализации разрешенных законом мероприятий по прослушиванию.
- Соучастие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних.
- Соучастие в распространении, предоставлении или обеспечении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.
- Соучастие в приобретении, перевозке, хранении, предоставлении или сбыте наркотических веществ.
- Соучастие в предложении, продаже или предоставлении без законных оснований оборудования, инструментов, ПО или данных, предназначенных или адаптированных для получения доступа и нанесения ущерба работе автоматизированных систем обработки данных.
- Соучастие в организованном мошенничестве.
- Преступный сговор с целью совершения преступления или правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 5 и более лет.
- Отмывание доходов, полученных в результате совершения правонарушений и преступлений организованной группой.
- Оказание криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности без сертифицированного подтверждения.
- Предоставление криптологического инструмента, не только обеспечивающего аутентификацию или контроль целостности, без предварительного декларирования.
- Импорт криптологического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или контроль целостности, без предварительного декларирования.
Также документ гласит, что срок содержания Дуров под стражей был продлен следственным судьей, и основателя Telegram могут удерживать под стражей до 96 часов (до 28 августа 2024 года) с учетом «действующей процедуры в отношении преступлений, связанных с организованной преступностью».
Напомним, что Павла Дурова арестовали во Франции 24 августа 2024 года, после того как его частный самолет, летевший из Азербайджана, приземлился в аэропорту Ле-Бурже.
Как сообщали местные СМИ, поводом для ареста послужило отсутствие модерации в Telegram, а также нежелание команды мессенджера сотрудничать с правоохранительными органами, вкупе с предлагаемыми Telegram инструментами (покупка номеров, криптовалюты и так далее).