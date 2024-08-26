Как и ожидалось ранее, сегодня были опубликованы официальные комментарии французских правоохранителей и властей об аресте Павла Дурова. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивает, что арест главы Telegram произошел в рамках продолжающегося судебного расследования и не является политическим решением.

Президент Франции прокомментировал арест Павла Дурова в социальной сети X.

«Я читаю ложные заявления о Франции в связи с арестом Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе слова и коммуникаций, инновациям и предпринимательству. И останется таковой впредь. В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав. Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью. Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решения должны выносить судьи», — пишет Макрон.

Также официальное заявление для прессы опубликовала прокуратура Парижа. Согласно этому документу, связанное с Павлом Дуровым расследование было инициировано подразделением прокуратуры Парижа JUNALCO (а именно отделом по борьбе с киберпреступностью) и начато в отношении неназванных лиц еще 8 июля 2024 года.

В пресс-релизе перечислены 12 составов преступлений, в связи с которыми Павла Дурова допрашивают следователи:

Соучастие в управлении онлайн-платформой с целью проведения незаконных транзакций в составе организованной группы.

Отказ предоставить по запросу компетентных органов информацию или документы, необходимые для проведения и реализации разрешенных законом мероприятий по прослушиванию.

Соучастие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних.

Соучастие в распространении, предоставлении или обеспечении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.

Соучастие в приобретении, перевозке, хранении, предоставлении или сбыте наркотических веществ.

Соучастие в предложении, продаже или предоставлении без законных оснований оборудования, инструментов, ПО или данных, предназначенных или адаптированных для получения доступа и нанесения ущерба работе автоматизированных систем обработки данных.

Соучастие в организованном мошенничестве.

Преступный сговор с целью совершения преступления или правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 5 и более лет.

Отмывание доходов, полученных в результате совершения правонарушений и преступлений организованной группой.

Оказание криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности без сертифицированного подтверждения.

Предоставление криптологического инструмента, не только обеспечивающего аутентификацию или контроль целостности, без предварительного декларирования.

Импорт криптологического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или контроль целостности, без предварительного декларирования.

Также документ гласит, что срок содержания Дуров под стражей был продлен следственным судьей, и основателя Telegram могут удерживать под стражей до 96 часов (до 28 августа 2024 года) с учетом «действующей процедуры в отношении преступлений, связанных с организованной преступностью».

Напомним, что Павла Дурова арестовали во Франции 24 августа 2024 года, после того как его частный самолет, летевший из Азербайджана, приземлился в аэропорту Ле-Бурже.

Как сообщали местные СМИ, поводом для ареста послужило отсутствие модерации в Telegram, а также нежелание команды мессенджера сотрудничать с правоохранительными органами, вкупе с предлагаемыми Telegram инструментами (покупка номеров, криптовалюты и так далее).