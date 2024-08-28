Служба федеральных маршалов США отрицает, что ее системы были взломаны группировкой Hunters International. Дело в том, что в начале текущей недели на сайте хакеров появилось заявление о «сливе» данных.

«USMS известно об этих заявлениях, и мы изучили материалы, размещенные неизвестными лицами в даркнете. Как оказалось, они не являются результатом какого-либо нового или нераскрытого инцидента», — заявили в ведомстве изданию Bleeping Computer.

Хотя пока вымогательская группировка еще не обнародовала никаких якобы украденных у USMS документов, хакеры выложили превью скриншотов некоторых файлов в качестве доказательства.

Журналисты отмечают, что данные, опубликованные Hunters International в даркнете, совпадают с информацией, которую выставляли на продажу в марте 2023 года на одном из русскоязычных хак-форумов.

Тогда некто под ником Tronic заявлял, что украденные файлы содержат копии паспортов и других удостоверений личности, данные аэрофотосъемки, фотографии военных баз и других зон повышенной секретности, сведения о прослушке и слежке за гражданами, информацию об осужденных, лидерах банд и картелей, а некоторые файлы помечены грифом «секретно» и «совершенно секретно».

Стоит отметить, что незадолго до этого, в феврале 2023 года, USMS атаковал шифровальщик, и хакерам удалось похитить данные. Тогда сообщалось, что пострадавшая система содержала «конфиденциальную информацию правоохранительных органов, включая результаты судебных процессов, административную информацию и личную информацию, касающуюся субъектов расследований USMS, третьих лиц и некоторых сотрудников USMS».

Неясно, связан ли Tronic с Hunters International, или же вымогательская группировка приобрела у кого-то данные и теперь пытается их перепродать.