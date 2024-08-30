Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) разослал операторам связи письмо, в котором призывает прекратить использовать на сетях технологии «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика». Это связно с тем, что некоторые операторы начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают YouTube доступным для абонентов.

Как сообщает «Коммерсант», подлинность появившегося в сети письма подтвердили сразу три собеседника издания. Документ гласит, что, прекратив вмешиваться в трафик, операторы не будут препятствовать работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые ограничивают запрещенную в РФ информацию.

Операторам также предписано предоставить в ГРЧЦ информацию о принятых мерах до 2 сентября 2024 года.

Как сообщалось ранее на этой неделе, российские операторы связи попытались ускорить работу YouTube в РФ самостоятельно, причем, по информации СМИ, речь шла о десятках таких случаев по всей стране.

Такие решения в компаниях приняли исходя из отсутствия официального объявления регуляторов о причинах замедления работы YouTube в России. Так как сервис не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован в РФ, юристы сочли, что действия компаний законны.

Тогда журналисты обнаружили как минимум два сообщения операторов фиксированного интернета только в Северо-Западном федеральном округе, в которых говорится, что YouTube на их сетях работает без «дополнительных инструментов» для пользователей. В одном из сообщений было сказано, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.

Теперь глава ассоциации «Ростелесеть» (объединяет более 200 региональных операторов связи) Олег Грищенко заявил «Коммерсанту», что операторы никак не влияют на работу ТСПУ, потому что оборудование физически не находится под их управлением. Также он отметил, что письмо ГРЧЦ все еще не объясняет правовую основу изменений в скорости доступа к YouTube.

Топ-менеджер неназванного оператора связи сообщил изданию, что компании отчитаются перед Роскомнадзором о том, что меры приняты, то есть «никто не ускоряет YouTube». Однако он считает, что сама рассылка писем компаниям была преждевременной: «Для тех, кто никак не обходил замедление видеосервиса, ответ на обращение будет формальностью, а обходившие, скорее всего, признавать за собой подобные действия не планируют».