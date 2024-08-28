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По информации «Коммерсанта», в отсутствие официального заявления Роскомнадзора российские операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают YouTube доступным для абонентов. Речь идет о десятках таких случаев по всей стране. Так как сервис не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован в РФ, действия компаний законны, считают юристы.
О том, что провайдеры внедряют на своих сетях решения, которые преодолевают замедление YouTube, рассказал изданию источник в одном из операторов связи, и эту информацию подтвердили два других источника на телеком-рынке. По информации журналистов, такие решения компании принимают, исходя из отсутствия официального объявления регуляторов о причинах замедления работы YouTube в России.
Ранее ассоциация «Ростелесеть» (в которую входит более 200 региональных операторов связи) направила письмо на имя министра цифрового развития Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова. Документ гласит, что абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google, и операторы обратились в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой официально разъяснить, что происходит с YouTube. Судя по всему, ответа так и не последовало.
По словам одного из собеседников «Коммерсанта», теперь внедрение решений, позволяющих обходить блокировку YouTube, уже доходит до десятков случаев по всей стране. Журналисты обнаружили как минимум два сообщения операторов фиксированного интернета только в Северо-Западном федеральном округе, в которых говорится, что YouTube на их сетях работает без «дополнительных инструментов» для пользователей. В одном из сообщений сказано, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.
В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС и «Ростелекоме» отказались от комментариев.
«Некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном за счет использования средств обхода. При этом рассчитывают, что ответственность для них маловероятна, так как официального запрета YouTube нет, такие операторы трактуют это в свою пользу»,— сообщил изданию гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров.
Президент вышеупомянутой ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко заявил «Коммерсанту», что в ассоциации «не видят в этом правонарушения», так как официальных ограничений на использование YouTube нет. Представители неназванного оператора связи согласились с тем, что в текущей ситуации применение инструментов обхода не влечет ответственности для операторов, ведь YouTube не запрещен официально.
«Формально за некачественную фильтрацию трафика через ТСПУ ответственности у операторов нет, так как этим оборудованием управляет Роскомнадзор. Однако манипуляции трафиком со стороны оператора могут нести риски по статьям Административного кодекса об организации работы ТСПУ вплоть до лишения лицензии», — пояснила адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов города Москвы Екатерина Абашина, отметив, что у операторов связи есть ответственность за невыполнение требования осуществлять блокировки по единому реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Напомним, что проблемы в работе YouTube наблюдаются в России с конца июля 2024 года. В августе 2024 года в работе сервиса на территории РФ начались массовые сбои, а у многих пользователей YouTube вообще перестал открываться. Более детальную хронологию событий можно увидеть ниже.
Проблемы в работе сервиса хорошо заметны в официальной статистике Google.
Кроме того, заметен рост трафика, передаваемого через MSK-IX.
Хронология развития событий
Весной 2022 года компания Google уведомила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache (GGC), которые позволяют ускорить загрузку сервисов компании, включая YouTube.
Так, в начале 2022 года в сетях российских операторов действовало около 700 кеширующих серверов GGC, и ожидалось, что к концу 2023 года их количество сократится примерно до 450.
В конце 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Константин Колесов сообщил на «Пиринговом форуме MSK-IX», что Google предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Петербурге для сохранения качественного доступа к ее сервисам, вместо выходящих из строя и переполняющихся без модернизации кеш-серверов.
12 июля 2024 года представители «Ростелекома» предупредили «о вероятности возникновения в ближайшее время технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube».
Тогда в компании сообщили, что из-за проблем в работе оборудования Google Global Cache, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, возникают технические проблемы, которые могут влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.
В этот же день заявление «Ростелекома» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщив, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, а сложности в работе сервиса связаны с проблемами с оборудованием.
«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сообщал Песков.
Также в этот день издание «Газета.ру», со ссылкой на собственные источники (близкие к администрации президента и занимающиеся сбором информации для силовых структур), сообщило, что российские власти планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре 2024 года.
24 июля 2024 года, в «Ростелекоме» заявили, что фиксируют ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокого разрешения, а также отмечают рост жалоб пользователей на качество работы сервиса.
В компании снова сообщили, что ответственность за это «несет корпорация Google (владелец видеохостинга YouTube), которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache», и проблемы с YouTube возникают из-за «износа и исчерпания мощности оборудования Google», которое уже не может справляться с существенно выросшим интернет-трафиком».
25 июля 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что «”деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».
По его словам, до конца недели скорость загрузки YouTube на десктопах могла снизиться на 40%, а к концу июля — уже на 70%.
26 июля 2024 года в Роскомнадзоре прокомментировали, что причиной принятия мер к YouTube «неуважение к стране». В ведомстве добавили, что у РКН достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации.
«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — говорится в сообщении РКН.
1 августа 2024 года в работе YouTube на территории России началась массовые проблемы. Тогда представители Google заявили, что замедление работы сервиса в России не является «результатом каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании, а ИТ-специалисты в очередной раз объяснили, что проблемы с загрузкой видео могут быть вызваны замедлением трафика в связи с работой оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).
8 августа 2024 года YouTube практически перестал работать в сетях многих российских операторов. Как сообщал технический директор Piter-IX Вадим Яворский, в результате с 1 августа трафик Google на стыках с Piter-IX сократился в два раза, а с 8 августа — еще вдвое. Кроме того, по данным СМИ, Роскомнадзор запросил у операторов связи данные о IP- и физических адресах расположения серверов Google Global Cache.
12 августа 2024 года более 135 региональных операторов связи обратились в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой предоставить публичное разъяснение о замедлении YouTube. Тогда в ассоциации «Ростелесеть» подтвердили отправку письма и сказали, что оно было получено адресатами.