По информации «Коммерсанта», в отсутствие официального заявления Роскомнадзора российские операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают YouTube доступным для абонентов. Речь идет о десятках таких случаев по всей стране. Так как сервис не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован в РФ, действия компаний законны, считают юристы.

О том, что провайдеры внедряют на своих сетях решения, которые преодолевают замедление YouTube, рассказал изданию источник в одном из операторов связи, и эту информацию подтвердили два других источника на телеком-рынке. По информации журналистов, такие решения компании принимают, исходя из отсутствия официального объявления регуляторов о причинах замедления работы YouTube в России.

Ранее ассоциация «Ростелесеть» (в которую входит более 200 региональных операторов связи) направила письмо на имя министра цифрового развития Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова. Документ гласит, что абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google, и операторы обратились в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой официально разъяснить, что происходит с YouTube. Судя по всему, ответа так и не последовало.

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», теперь внедрение решений, позволяющих обходить блокировку YouTube, уже доходит до десятков случаев по всей стране. Журналисты обнаружили как минимум два сообщения операторов фиксированного интернета только в Северо-Западном федеральном округе, в которых говорится, что YouTube на их сетях работает без «дополнительных инструментов» для пользователей. В одном из сообщений сказано, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.

В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС и «Ростелекоме» отказались от комментариев.

«Некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном за счет использования средств обхода. При этом рассчитывают, что ответственность для них маловероятна, так как официального запрета YouTube нет, такие операторы трактуют это в свою пользу»,— сообщил изданию гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров.

Президент вышеупомянутой ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко заявил «Коммерсанту», что в ассоциации «не видят в этом правонарушения», так как официальных ограничений на использование YouTube нет. Представители неназванного оператора связи согласились с тем, что в текущей ситуации применение инструментов обхода не влечет ответственности для операторов, ведь YouTube не запрещен официально.

«Формально за некачественную фильтрацию трафика через ТСПУ ответственности у операторов нет, так как этим оборудованием управляет Роскомнадзор. Однако манипуляции трафиком со стороны оператора могут нести риски по статьям Административного кодекса об организации работы ТСПУ вплоть до лишения лицензии», — пояснила адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов города Москвы Екатерина Абашина, отметив, что у операторов связи есть ответственность за невыполнение требования осуществлять блокировки по единому реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Напомним, что проблемы в работе YouTube наблюдаются в России с конца июля 2024 года. В августе 2024 года в работе сервиса на территории РФ начались массовые сбои, а у многих пользователей YouTube вообще перестал открываться. Более детальную хронологию событий можно увидеть ниже.

Проблемы в работе сервиса хорошо заметны в официальной статистике Google.

Кроме того, заметен рост трафика, передаваемого через MSK-IX.