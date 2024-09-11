После трех лет разработки команда Flipper Zero объявила о выпуске новой версии прошивки (1.0). Обновление включает новую подсистему NFC, поддержку JavaScript, динамическую загрузку сторонних приложений и многое другое.

Как пишет в своем Telegram-канале Павел Жовнер: «Это первая мажорная версия за 3 года разработки. В ней мы надеемся зафиксировать основные API для разработчиков и какое-то время не ломать фундаментальные вещи».

Разработчики рассказывают, что в новой прошивке реализованы 89 радиопротоколов, 20 RFID-протоколов и добавлены 4 типа универсальных ИК-пультов. Также была ускорена работа Bluetooth и NFC, появилась поддержка JavaScript, динамическая загрузка сторонних приложений, а срок работы девайса от аккумулятора в режиме ожидания теперь составляет один месяц.

Хотя некоторые функции, которые перечисляют разработчики, уже были представленные в предыдущих версиях прошивки Flipper Zero, они могли работать не совсем стабильно, и у пользователей возникали проблемы. Текущая версия должна обеспечить более стабильную работу и лучшую производительность.

В посте, посвященном релизу прошивки 1.0, команда Flipper Zero выделяет следующие ключевые особенности.

Динамическая загрузка приложений: пользователи смогут устанавливать разработанные сообществом приложений из каталога, экономя системную память за счет запуска приложений из файлов FAP (Flipper Application Package) на карте microSD.

Модернизация подсистемы NFC: NFC была переписана, так как разработчики полностью переделали библиотеку RFAL, улучшив скорость чтения карт, добавив поддержку новых типов карт (например, ICODE® SLIX, FeliCa™ Lite-S), а также активировав систему плагинов. А дампы с карт MIFARE Classic® теперь можно просматривать и редактировать прямо в мобильном приложении Flipper.

Поддержка JavaScript: теперь Flipper Zero поддерживает JavaScript, что должно сделать разработку приложений более доступной. Как пишет Павел Жовнер: «Пока функции API не дотягивают до того что можно делать через C/C++, но постепенно будет круче».

Улучшения в Sub-GHz: добавлена поддержка 89 радиопротоколов, возможность прослушивания аналоговых раций, а также новый формат файлов BinRAW для более эффективного хранения и обмена сигналами.

ИК-улучшения : появились новые универсальные ИК-пульты для различных устройств (телевизоров, кондиционеров, аудиосистем и проекторов) и поддержка внешнего ИК-оборудования с более мощными светодиодами.

: появились новые универсальные ИК-пульты для различных устройств (телевизоров, кондиционеров, аудиосистем и проекторов) и поддержка внешнего ИК-оборудования с более мощными светодиодами. Общие системные улучшения: срок «жизни» батареи теперь достигает одного месяца в режиме ожидания. Скорость передачи данных через Bluetooth с Android-устройствами выросла до двух раз, а обновления прошивки теперь загружаются через Bluetooth на 40% быстрее (программа обновления Flipper Zero поддерживает алгоритм сжатия heatshrink).

Прошивка версии 1.0 уже доступна на сайте Flipper Zero, а ее установка возможна как через Bluetooth с мобильного устройства, так и с компьютера, с помощью приложения qFlipper.