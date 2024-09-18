Стало известно, что страховая компания «Спасские ворота» направила уведомление об утечке персональных данных клиентов в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Ранее исследователи сообщали, что в даркнете появился дамп с БД, предположительно имеющей отношение к «Спасским Воротам».

На этой неделе специалисты Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) сообщали в своем Telegram-канале, что на одном из хакерских форумов выложили дамп БД с информацией, предположительно имеющей отношение к страховой компании «Спасские Ворота».

По словам аналитиков, дамп содержит около 70 000 уникальных номеров телефонов, 100 000 уникальных email-адресов, хешированные пароли, а также другую информацию, включая логи обращения к API на сервере spasskievorota.ru.

При этом отмечалось, что дамп совпадает по формату (и системным пользователям в одной из таблиц) с дампами других страховых компаний, которые ранее публиковали злоумышленники.

Как теперь сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, представители «Спасских ворот» направили в РКН уведомление об утечке персональных данных клиентов.