На прошлой неделе на хакерском форуме BreachForums появилась информация о том, в сентябре 2024 года у компании Dell произошла «незначительная утечка данных», в результате которой была раскрыта внутренняя информация о 10 000 сотрудниках и партнерах.

Хакер под ником grep заявил, что утекшие у компании данные содержат уникальные ID сотрудников, полные имена сотрудников и партнеров, статус сотрудников (работают они сейчас или нет), а также внутренние идентификационные строки.

Хотя пока в открытом доступе опубликована только малая часть этого дампа, ссылку на всю БД можно получить всего за 1 кредит BreachForums, стоимость которого составляет примерно 0,30 доллара США.

Издание Bleeping Computer обратилось за комментарием о происходящем к представителям Dell, и в компании ответили, что уже расследуют эти утверждения хакера.

Журналисты отмечают, что ранее в этом месяце grep уже заявлял о другой крупной утечке данных. Тогда опубликовал информацию, якобы украденную у французского IT-гиганта Capgemini.

Утверждалось, что в руках хакера оказались 20 ГБ данных, включая исходные коды, учетные данные, приватные ключи, ключи API, данные о сотрудниках, логи виртуальных машин T-Mobile, документы и многое другое. Этот дамп grep тоже обнародовал совершенно бесплатно, а в Capgemini не комментировали произошедшее.