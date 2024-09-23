Минувшим летом в сети был опубликован дамп объемом 1,1 ТБ, который якобы содержал файлы и сообщения из внутренних Slack-каналов Walt Disney Company. Как теперь сообщают СМИ, компания приняла решение отказаться от использования Slack в пользу других инструментов для совместной работы.

По информации CNBC, в Disney уже начался переход на новые «оптимизированные инструменты для совместной работы в масштабах предприятия», и на прошлой неделе компания разослала своим сотрудникам письма, согласно которым переход должен завершиться в конце следующего финансового квартала.

Напомним, что в июле 2024 года злоумышленники из группировки NullBulge, называющие себя хактивистами, объявили, что им удалось похитить у Disney более терабайта данных.

Хакеры писали, что утечка якобы содержит сообщения и файлы из 10 000 внутренних Slack-каналов компании, и в дампе можно найти информацию о еще невышедших проектах Disney, исходные коды, учетные данные, а также ссылки на внутренние API и веб-страницы.

При этом хакеры заявляли, что рассчитывали украсть больше данных, однако инсайдер, который якобы помогал им в атаке, «струсил» и лишил их доступа. В том, что этот «инсайдер» вообще существовал, серьезно сомневались ИБ-специалисты, по мнению которых, NullBulge просто скомпрометировали одного из сотрудников Disney с помощью инфостилера.

Судя по свежей публикации CNBC и отказу компании от Slack, заявления группировки NullBulge не были голословными.

Пока неизвестно, на какие альтернативные инструменты переведут сотрудников Disney. Вероятно, это будет другая корпоративная платформа, например Microsoft Teams, или некое разработанное внутри компании ПО.