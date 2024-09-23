Павел Дуров сообщает в своем Telegram-канале, что за последние недели разработчики Telegram сделали поиск «намного безопаснее» и удалили оттуда весь обнаруженный проблемный контент.

Также основатель Telegram пишет, что изменились Условия предоставления услуг (Terms of Service) и Политика конфиденциальности (Privacy Policy) платформы. Теперь они гласят, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на правомерные юридические запросы.

«Поиск в Telegram мощнее, чем в других приложениях для обмена сообщениями, поскольку он позволяет находить публичные каналы и ботов. К сожалению, этой функцией злоупотребляли люди, которые нарушали наши Условия предоставления услуг, чтобы продавать нелегальные товары. За последние несколько недель специальная команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, который мы выявили в поиске, более недоступен. Если вам все еще удается найти что-то небезопасное или незаконное в поиске Telegram, пожалуйста, сообщите нам об этом через @SearchReport. Чтобы еще больше помешать злоумышленникам использовать поиск в Telegram, мы обновили Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности, убедившись, что они одинаковы во всем мире. Мы разъяснили, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на правомерные юридические запросы. Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», — пишет Павел Дуров.

Условия предоставления услуг и Политика конфиденциальности Telegram действительно изменились, как и сообщил Дуров. Так, ранее пункт 8.3 о взаимодействии с правоохранительными органами гласил:

«Если Telegram получит судебный ордер, подтверждающий, что Вы являетесь подозреваемым в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам. До сих пор такого не случалось. Когда это произойдет, мы отразим это в нашем полугодовом отчете о прозрачности, который публикуется по адресу: https://t.me/transparency».

Теперь же этот пункт изменился и в нем сообщается:

«Если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтверждает, что Вы являетесь подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих Пользовательское соглашение Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем предоставить Ваши IP-адрес и номер телефона соответствующим органам. В случае предоставления каких-либо данных, мы отразим это в отчете, который раз в три месяца обновляется в официальном канале: https://t.me/transparency».

Условия предоставления услуг теперь начинаются со следующих запретов:

«Регистрируясь в Telegram, Вы принимаете нашу Политику конфиденциальности и соглашаетесь: Не использовать мессенджер для рассылки спама или обмана пользователей;

Не призывать к насилию в публичных каналах, ботах и других общедоступных чатах в Telegram;

Не размещать незаконный порнографический контент в каналах, ботах и других общедоступных чатах в Telegram.

Не заниматься деятельностью, которая признана незаконной в большинстве стран. Это включает жестокое обращение с детьми, продажу или предложение незаконных товаров и услуг (наркотики, оружие, поддельные документы) и т.д. Мы оставляем за собой право в дальнейшем вносить изменения и дополнения в данное Пользовательское соглашение».

Ранее приведенный выше список не содержал четвертого пункта, то есть в нем не был прописан запрет на незаконную деятельность в целом.

Также следует отметить, что в конце прошлой недели издание Le Figaro сообщило, что после ареста Павла Дурова во Франции представители платформы стали немного активнее взаимодействовать не только с французскими властями, но и с представителями правоохранительных органов других стран, включая США, Южную Корею и Бельгию.