Павел Дуров опубликовал в своем Telegram-канале большой пост, посвященный его недавнему задержанию во Франции и предъявленным обвинениям. Дуров поблагодарил всех за поддержку и рассказал, как Telegram борется с незаконным контентом.

В своем сообщении Дуров называет действия французских властей «ошибочным подходом» и говорит о том, что найти баланс между конфиденциальностью и безопасностью бывает нелегко. Также глава Telegram обещает, что в мессенджер ждут перемены, а с преступниками, злоупотребляющими платформой, будут бороться активнее. Ниже цитируем публикацию Павла Дурова полностью.

Спасибо всем за поддержку и любовь! В прошлом месяце после прибытия в Париж меня допрашивали в полиции в течение четырех дней. Мне сообщили, что я якобы несу личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, потому что французские власти не получали ответов от [команды] Telegram. Это было неожиданно по нескольким причинам: У Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС. Его адрес электронной почты находится в открытом доступе для любого жителя ЕС, который набирает в Google: «Адрес Telegram в ЕС для правоохранительных органов». У французских властей было множество способов связаться со мной, чтобы попросить о помощи. Будучи гражданином Франции, я часто бывал в консульстве Франции в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им организовать горячую линию с Telegram для борьбы с террористическими угрозами во Франции. Если страна недовольна каким-то интернет-сервисом, согласно устоявшейся практике, она начинает судебный процесс против самого сервиса. Использовать законы досмартфоновой эпохи для обвинения CEO в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, это ошибочный подход. Создавать технологии и так непросто. Ни один новатор не станет создавать новые инструменты, если будет знать, что может понести личную ответственность за потенциальное злоупотребление этими инструментами. Найти правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью нелегко. Необходимо совместить законы о конфиденциальности и требования правоохранительных органов, а также местные законы с законами ЕС. Нужно учитывать технологические ограничения. Будучи платформой, вы хотите, чтобы ваши процессы были согласованы во всем мире, но при этом не допускали злоупотреблений в странах со слабым уровнем правопорядка. Мы стремимся взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы найти оптимальный баланс. Да, мы придерживаемся своих принципов: наш опыт сформирован нашей миссией по защите пользователей в авторитарных режимах. Но мы всегда были открыты для диалога. Иногда мы не можем договориться с регулятором той или иной страны о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы уже не раз так поступали. Когда Россия потребовала от нас передать «ключи шифрования», чтобы организовать слежку, мы отказались — и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram запретили в Иране. Мы готовы покинуть рынки, которые не соответствуют нашим принципам, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет стремление нести добро и защищать базовые права людей, особенно там, где эти права нарушаются. Это не означает, что Telegram идеален. Даже тот факт, что власти могут запутаться, куда отправлять запросы, — это то, что мы должны улучшить. Но утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram — это некий анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы ежедневно удаляем миллионы вредоносных постов и каналов. Мы ежедневно публикуем отчеты о прозрачности (например, здесь или здесь). У нас есть прямые горячие линии с НКО, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию. Однако мы слышим мнения о том, что этого недостаточно. Резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн вызвало связанные с ростом сложности, что облегчило злоупотребление нашей платформой для преступников. Именно поэтому я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и в ближайшее время я поделюсь с вами более подробной информацией о наших успехах. Я надеюсь, что августовские события приведут к тому, что Telegram и индустрия социальных сетей в целом станут безопаснее и сильнее. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы 🙏

Напомним, что Павла Дурова арестовали во Франции 24 августа 2024 года, после того как его частный самолет, летевший из Азербайджана, приземлился в аэропорту Ле-Бурже.

В итоге основателю Telegram предъявили шесть обвинений, связанных с различными преступлениями, выявленными на платформе (включая педофилию, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и так далее).

Французские правоохранители заявляют, что команда Telegram не борется с незаконным контентом и не сотрудничает с властями, к примеру, отказываясь «предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенных законом мер и средств для прослушивания».

28 августа 2024 года Павла Дурова освободили под судебный надзор. Он обязуется внести залог в размере 5 млн евро, а также являться в полицейский участок два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. По информации СМИ, он обязан оставаться на территории страны до марта 2025 года.