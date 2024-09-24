Федеральное ведомство уголовной полиции Германии ликвидировало 47 работавших на территории страны сервисов по обмену криптовалют. По словам правоохранителей, эти обменники способствовали незаконной деятельности по отмыванию денег для киберпреступников, включая вымогательские группировки.

Дело в том, что все закрытые платформы позволяли пользователям обменивать криптовалюты без соблюдения правил KYC (Know Your Customer), то есть пользователи оставались полностью анонимными при совершении транзакций.

«Обменные сервисы, позволяющие проводить анонимные финансовые операции и, соответственно, отмывать деньги, представляют собой один из наиболее значимых элементов в киберкриминальной цепочке создания стоимости, — говорится в официальном заявлении Федерального ведомства уголовной полиции. — Вымогательские группировки, продавцы в даркнете и операторы ботнетов используют такие сервисы для того, чтобы ввести полученные выкупы и другие преступные доходы в регулярное денежное обращение, а затем свободно распоряжаться деньгами, полученными преступным путем».

Теперь главные страницы закрытых правоохранительными органами криптообмеников перенаправляют посетителей на страницу под названием «Операция Final Exchange», где пользователям сообщают, что они напрасно поверили обещаниям анонимности от операторов этих платформ.

«На протяжении многих лет операторы этих нелегальных обменных сервисов заставляли вас верить, что их хостинг невозможно найти, что они не хранят никакие данные клиентов, и вся информация удаляется сразу после проведения транзакций, — сообщают пользователям. — Мы нашли их серверы и конфисковали (включая серверы разработки, производственные серверы и серверы с бэкапами). У нас есть их данные, а значит — есть и ваши. Транзакции, регистрационные данные, IP-адреса».

Власти заявляют, что в результате этой операции были получены обширные данные о пользователях и прошедших через сервисы транзакциях, которые должны помочь в дальнейшем расследовании других преступлений.

Список закрытых криптообменников, чьи серверы были конфискованы, можно найти на вышеупомянутом сайте операции Final Exchange. Наиболее крупными из них были:

• Xchange.cash (более 410 000 пользователей и 1 280 000 транзакций);

• 60cek.org (более 300 000 пользователей и 900 000 транзакций);

• Bankcomat.com (более 250 000 пользователей и 760 000 транзакций);

• Banksman.com - более 280 000 пользователей и 750 000 транзакций);

• Prostocash.com (более 265 000 пользователей и 470 000 транзакций);

• Multichange.net (более 185 000 пользователей и 430 000 транзакций).

По информации Федерального ведомства уголовной полиции, теперь операторам закрытых обменников грозят обвинения в отмывании денег и организации незаконных торговых площадок в интернете, что может повлечь за собой длительные сроки тюремного заключения.