Аналитики HP Wolf Security изучили недавние атаки, направленные на французских пользователей, и обнаружили, что для распространения малвари AsyncRAT используется вредоносный код, явно созданный при помощи ИИ.

Ранее ИБ-специалисты уже предупреждали о том, что киберпреступники могут использовать генеративный ИИ для создания убедительных фишинговых писем, голосовых дипфейков и других не слишком легальных задач.

Кроме того, дело уже дошло и до использования ИИ для разработки малвари. Так, весной текущего года исследователи из компании Proofpoint предупреждали, что для распространения инфостилера Rhadamanthys применяется PowerShell-скрипт, вероятно, созданный при помощи LLM.

Новый похожий случай в начале июня зафиксировали специалисты HP Wolf Security. В рамках этой вредоносной кампании, нацеленной на французских пользователей, хакеры применяли технику HTML smuggling.

Атаки начинались с обычных фишинговых писем, содержащих приманку в виде некой счет-фактуры в формате зашифрованного HTML-вложения.

«В данном случае злоумышленники внедрили ключ AES в JavaScript внутри вложения. Такое встречается нечасто, и это была основная причина, по которой мы обратили внимание на эту угрозу», — поясняют специалисты и добавляют, что обойти шифрование удалось с помощью обычного брутфорса, так как было известно, что расшифрованный файл должен быть ZIP-архивом.

Расшифрованное вложение содержало VBScript, после изучения которого выяснилось, что «злоумышленник тщательно закомментировал и структурировал весь код», что редко случается, если над кодом работал человеком (злоумышленники обычно стремятся скрыть, как работает их малварь). VBScript предназначался для закрепления на зараженной машине, создавая запланированные задачи и новые ключи в реестре Windows.

«Эти комментарии подробно описывали, для чего именно предназначен код. Так обычно делают генеративные ИИ-сервисы, когда предоставляют примеры кода с пояснениями», — пишут эксперты.

Также на работу ИИ, по словам специалистов, указывала структура скриптов, комментарии к каждой строке, а также выбор французского языка для имен функций и переменных.

В итоге в систему жертвы загружался и выполнялся AsyncRAT. Это свободно распространяемая малварь с открытым исходным кодом, которая позволяет перехватывать нажатия клавиш, обеспечивает зашифрованное соединение с машиной пострадавшего, а также может скачивать дополнительные полезные нагрузки.

Исследователи заключают, что генеративный ИИ может помочь низкоквалифицированным преступникам за считанные минуты написать вредоносное ПО и адаптировать его для атак на разные платформы (Linux, macOS, Windows и так далее). И даже если опытные злоумышленники не используют ИИ для фактической разработки, они могут применять его для ускорения работы.