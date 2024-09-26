На этой неделе обострился конфликт между WordPress, Automattic (владелец WordPress.com и WooCommerce) и крупным хостинг-провайдером WP Engine. Разработчики WordPress заблокировали доступ к ресурсам WordPress.org для WP Engine и его клиентов, прекратив обновление плагинов. Пользователям WP Engine рекомендовали выбрать другого хостинг-провайдера.

Разработчики WordPress утверждают, что вынуждены пойти на такой шаг из-за изменений, которые WP Engine вносит в основную функциональность WordPress ради получения прибыли, а также из-за блокировки новостного виджета в панели управления тысяч сайтов, чтобы критика действий WP Engine не доходила до конечных пользователей.

Этот конфликт продолжается уже некоторое время. Недавно сооснователь и глава WordPress Мэтт Мулленвег (Matt Mullenweg) назвал WP Engine «раковой опухолью» и обвинил компанию в получении прибыли от WordPress и использовании бренда без какого-либо вклада в развитие CMS. Мулленвег добивался, чтобы WP Engine платила лицензионные отчисления за торговую марку. По его мнению, такой финансовый вклад был бы соизмерим с выгодами, которые WP Engine получает от проекта.

Однако представители WP Engine платить отказались, а после публичной критики от Мулленвега направили в Automattic письмо с требованием прекратить противоправные действия. WP Engine обвинила Мулленвега в попытке вынудить компанию платить миллионы за лицензию на товарный знак, а также заявила, что в противном случае к ней обещали применить «тактику выжженной земли».

На это Automattic ответила собственным предупредительным письмом, в котором обвинила WP Engine в нарушении прав на коммерческое использование торговых марок WordPress и WooCommerce, а также заявила, что компания построила свой бизнес с ежегодным доходом в 400 млн долларов за счет несанкционированной эксплуатации имени WordPress.

Теперь же Мулленвег и вовсе заявил, что если WP Engine отказывается платить, то она не должна иметь возможности пользоваться ресурсами WordPress.org.

«WP Engine хочет контролировать ваш опыт работы с WordPress. Тогда им понадобится собственная система авторизации пользователей, серверы обновлений, плагины, темы, шаблоны, блоки, переводы, фотографии, job board, митапы, конференции, баг-трекер, форумы, Slack, Ping-o-matic и шоукейс. Их серверы больше не могут получить бесплатный доступ к нашим», — пишет Мулленвег в официальном заявлении о блокировке.

В своем сообщении Мулленвег советует клиентам WP Engine обращаться в службу поддержки WP Engine, если у них возникают проблемы с сайтами на WordPress.

WP Engine, в свою очередь, опубликовала краткое уведомление для своих клиентов: «WordPress.org заблокировал клиентам WP Engine возможность обновлять и устанавливать плагины и темы через WP Admin».

В сущности, этот виток конфликта оставляет тысячи пользователей без обновлений. Как следствие, миллионы людей могут подвергаться рискам атак и взломов.

Судя по обсуждениям на Reddit, далеко не все пользователи WordPress согласны с решением Мулленвега и его кампанией против WP Engine. Так, в сообществе идут обсуждения создания форка WordPress, а также многие возражают против бана WP Engine.