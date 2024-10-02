Глава Telegram заявил, что многие неправильно истолковали недавние изменения в Условиях предоставления услуг (Terms of Service) и Политике конфиденциальности (Privacy Policy) платформы. По словам Дурова, в большинстве стран Telegram мог раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников с 2018 года.

Напомним, что на прошлой неделе Павел Дуров сообщал, что за последнее время разработчики Telegram сделали поиск «намного безопаснее» и удалили оттуда весь обнаруженный проблемный контент.

Также он анонсировал ряд изменений в Условиях предоставления услуг и Политике конфиденциальности платформы. Как мы объясняли ранее, обновленные версии документов гласят, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на правомерные юридические запросы.

Так, раньше, согласно Terms of Service, Telegram мог раскрыть данные пользователя в том случае, если он являлся подозреваемым в терроризме. Теперь же это возможно «если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтверждает, что Вы являетесь подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих Пользовательское соглашение Telegram».

Сегодня Павел Дуров опубликовал новый пост в своем Telegram-канале, в котором заверил, что на самом деле произошедшие изменения не так уж велики. Ниже цитируем его публикацию полностью.