Xakep #304. IP-камеры на пентестах
Глава Telegram заявил, что многие неправильно истолковали недавние изменения в Условиях предоставления услуг (Terms of Service) и Политике конфиденциальности (Privacy Policy) платформы. По словам Дурова, в большинстве стран Telegram мог раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников с 2018 года.
Напомним, что на прошлой неделе Павел Дуров сообщал, что за последнее время разработчики Telegram сделали поиск «намного безопаснее» и удалили оттуда весь обнаруженный проблемный контент.
Также он анонсировал ряд изменений в Условиях предоставления услуг и Политике конфиденциальности платформы. Как мы объясняли ранее, обновленные версии документов гласят, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на правомерные юридические запросы.
Так, раньше, согласно Terms of Service, Telegram мог раскрыть данные пользователя в том случае, если он являлся подозреваемым в терроризме. Теперь же это возможно «если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтверждает, что Вы являетесь подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих Пользовательское соглашение Telegram».
Сегодня Павел Дуров опубликовал новый пост в своем Telegram-канале, в котором заверил, что на самом деле произошедшие изменения не так уж велики. Ниже цитируем его публикацию полностью.
«Из моего предыдущего сообщения могло показаться, что в работе Telegram произошли серьезные изменения. Но на самом деле изменилось немногое.
С 2018 года Telegram может раскрывать IP-адреса/номера телефонов преступников властям в большинстве стран, в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.
Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим каналам связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников. Этот процесс был налажен задолго до прошлой недели.
Наш бот @transparency демонстрирует именно это. Этот бот показывает количество обработанных запросов на получение пользовательских данных.
Например, в Бразилии мы раскрыли данные по 75 юридическим запросам в первом квартале (январь-март) 2024 года, 63 — во втором квартале и 65 — в третьем квартале. В Индии, на нашем крупнейшем рынке мы удовлетворили 2461 юридический запрос в первом квартале, 2151 во втором квартале и 2380 в третьем квартале.
В Европе в третьем квартале наблюдался рост числа правомерных юридических запросов, которые мы получили. Этот рост был вызван тем, что все больше органов власти ЕС стали использовать для своих запросов правильный канал связи, предусмотренный законом DSA в ЕС [Закон о цифровых услугах]. Информация об этой линии связи была доступна всем, кто заходил на сайт Telegram или гуглил “Telegram EU address for law enforcement” с начала 2024 года.
Чтобы уменьшить путаницу, на прошлой неделе мы упорядочили и унифицировали нашу политику конфиденциальности для разных стран. Но наши основные принципы не изменились. Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы — до тех пор, пока они не противоречат нашим ценностям свободы и конфиденциальности.
Telegram был создан для защиты активистов и обычных людей от коррумпированных правительств и корпораций, мы не позволяем преступникам злоупотреблять нашей платформой или скрываться от правосудия».