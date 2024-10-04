Два гражданина Китая получили в США тюремные сроки за мошенничество. Они обманом получили от компании Apple товары на 2,5 млн долларов, обменяв более 6000 поддельных iPhone на настоящие.

Напомним, что мошенническая схема строилась на том факте, что компания Apple предоставляет пользователям годовую гарантию на новые iPhone, позволяя возвращать неисправные устройства для бесплатной замены. Кроме того, Apple предлагает дополнительные страховые планы, позволяющие расширить этот гарантийный срок.

Компания предлагает несколько способов передачи неисправных iPhone для ремонта или замены. Среди вариантов: бесплатная доставка телефона в Apple через UPS, FedEx или DLH, посещение розничного магазина Apple или обращение в авторизованный ремонтный и сервисный центр.

Как мы уже рассказывали ранее, в период с июля 2017 года по декабрь 2019 года Хаотянь Сунь (Haotian Sun) и Пэнфэй Сюэ (Pengfei Xue), а также их соучастники Вэнь Цзинь Гао (Wen Jin Gao) и Дянь Луо (Dian Luo), злоупотребили этим сервисом Apple, стремясь поменять как можно больше фальшивых iPhone на настоящие.

Так, американские правоохранители установили, что мошенники отправляли поддельные устройства из Гонконга на ящики агентств по приему коммерческой почты (CMRA) в отделениях UPS. Причем ящики были открыты с использованием настоящих водительских прав и университетских удостоверений личности.

Затем Сунь и Сюэ сдавали фальшивые iPhone с поддельными серийными номерами и IMEI в розничные магазины Apple или авторизованным поставщикам, а взамен получали от компании новые смартфоны. После этого настоящие устройства отправлялись обратно в Гонконг, другим участникам мошеннической схемы для последующей продажи.

«В ходе этого преступного сговора участники группировки передали Apple более 6000 фальшивых телефонов [ранее сообщалось о 5000 устройств, при. ред.], что привело к убыткам в размере более 2,5 млн долларов», — сообщило на этой неделе Министерство юстиции США.

Разумеется, описанная выше активность не могла долго оставаться незамеченной, и американские почтовые инспекторы арестовали мошенников еще в декабре 2019 года.

В начале текущего года суд присяжных признал Сунь и Сюэ виновными в мошенничестве с почтовыми отправлениями, а также в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием почтовых отправлений. Тогда сообщалось, что каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Как стало известно теперь, Сунь был приговорен к 57 месяцам (четыре года и семь с половиной месяцев) лишения свободы и трем годам под надзором после освобождения, а Сюэ получил 54 месяца (четыре с половиной года) лишения свободы и три года под надзором после освобождения. Кроме того, суд обязал их выплатить компании Apple 1 072 200 и 397 800 в качестве возмещения ущерба.