Японская компания-разработчик видеоигр Game Freak (совладелец и основной разработчик серии игр Pokemon) подтвердила, что в августе подверглась хакерской атаке. Дело в том, что в сеть просочились исходные коды и детали еще неопубликованных игр (включая ранее не публиковавшиеся арты, дизайн-документы и другие материалы).

В минувшие выходные на различных сайтах, в Discord, X и на Reddit появились многочисленные скриншоты исходных кодов и сборок предстоящих игр Pokemon, разработанных Game Freak.

Хотя Game Freak не признала факт утечки данных, в компании подтвердили, что в результате хакерской атаки были украдены личные данные 2600 сотрудников, подрядчиков, бывших работников, а также бывших партнеров по бизнесу.

«Game Freak Inc. сообщает, что в августе 2024 года третья сторона получила несанкционированный доступ к нашим серверам, в результате чего произошла утечка личной информации наших сотрудников, — говорится в заявлении компании. — Мы приносим глубочайшие извинения за все неудобства и беспокойство, которые могли возникнуть у заинтересованных сторон».

Сообщается, что в руки хакеров попали полные имена и email-адреса сотрудников, то есть потенциальные риски от этой утечки должны ограничиваться фишинговыми атаками и таргетированным брутфорсом. Компания обещает, что с пострадавшими в результате этого инцидента свяжутся в индивидуальном порядке.

Предполагается, что данные игроков Pokemon не пострадали, а Game Freak отмечает, что расследование атаки уже завершено, и компания уже приняла меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Стоит отметить, что в компании никак не прокомментировали информацию об утечке данных о невыпущенных и готовящихся к выходу проектах.