Специалисты ГК «Солар» пишут, что злоумышленники стали активно использовать Steam для организации своих атак. Хакеры создают аккаунты и скрывают в их описании информацию об управляющих серверах. В итоге малварь из зараженной инфраструктуры обращается не напрямую к подозрительному IP-адресу, а к легальному ресурсу, что заметно усложняет выявление вредоносной активности и своевременную блокировку атак.

Такая техника атак называется Dead Drop Resolver. Она предполагает, что злоумышленники размещают на легитимных онлайн-площадках данные о своих управляющих серверах. Причем данные могут публиковаться как в зашифрованном виде, так и открытым текстом. В итоге, после заражения целевой инфраструктуры, малварь обращается к таким ресурсам и извлекает из них адрес управляющего сервера.

По информации исследователей, в настоящее время через Steam преимущественно распространяются инфостилеры (MetaStealer, Vidar, Lumma и ACR), однако аналогичная схема может использоваться для любой другой малвари.

Помимо Steam, среди сайтов, которыми таким образом злоупотребляют хакеры, числятся Pastebin, X (бывший Twitter), YouTube, Telegram и так далее. Относительно новая тенденция среди злоумышленников — повышенный интерес к Steamcommunity.com

Специалисты рассказывают, что упоминания об использовании Steam для распространения информации об управляющих серверах наблюдаются с января 2023 года.

При этом в Telegram-канале стилера Vidar в посте о «прокладках cloudflare + steam» отмечалось, что такой тестовый режим появился лишь в марте 2024 года. Также в интервью разработчики этого стилера утверждали, что Dead Drop Resolver в связке Steam + Telegram является наиболее стабильным и успешным подходом: «Мы использовали множество способов, но на текущий момент самым стабильным и успешным является Steam + Telegram», — говорили хакеры.

Эксперты полагают, что все дело в модерации на перечисленных выше ресурсах. Так, пользователь в любой момент может изменить информацию в своем профиле Steam или в Telegram-канале, то есть обновить адрес управляющего сервера.

Также отмечается, что новая версия MetaStealer и вовсе злоупотребляет возможностями секции комментариев в профилях Steam. Преимущество этого метода, видимо, заключается в меньшей внешней «заметности» профиля, а также в возможности удаления комментария без сохранения истории. Так, при изменении ника в профиле Steam он сохраняется в истории ников, а для комментариев такого механизма не предусмотрено.