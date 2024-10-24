Исследователи обнаружили ряд подозрительных пакетов в npm и выяснили, что те были созданы для сбора приватных ключей Ethereum и получения удаленного доступа к компьютерам жертв через SSH.

Специалисты компании Phylum рассказывают, что злоумышленники стремились «получить SSH-доступ к машине жертвы путем записи открытого ключа SSH в файл authorized_keys».

С этой вредоносной кампанией удалось связать следующие пакеты, которые пытались имитировать легитимный пакет ethers:

Отмечается, что некоторые из пакетов, опубликованные от лица аккаунтов crstianokavic и timyorks, предположительно использовались только для тестирования, поскольку содержали лишь минимальные изменения. Самым свежим и наиболее завершенным пакетом атакующих был пакет ethers-mew.

Это далеко не первый случай, когда злоумышленники используют тайпсквоттинг и маскируют свою малварь под различные популярные решения. К примеру, в прошлом году аналитики Phylum описывали тайпсквоттерский пакет пакет ethereum-cryptographyy, который передавал приватные ключи жертв на сервер в Китае, используя вредоносную зависимость.

В рамках новой кампании использовался иной подход: вредоносный код встраивался непосредственно в сами пакеты, что позволяло хакерам предавать приватные ключи Ethereum на принадлежащий им домен ether-sign[.]com.

Также отмечается, что атака требовала от жертв реального использования пакетов в своем коде (например, создания нового инстанса Wallet с использованием вредоносного пакета), в отличие от других случаев, когда для запуска малвари достаточно просто установить сам пакет.

Уже упомянутый ethers-mew также содержал средства для модификации файла /root/.ssh/authorized_keys, чтобы добавить туда принадлежащий злоумышленникам SSH-ключ и получить постоянный удаленный доступ к взломанному хосту.