Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на SOC Forum, что, по оценкам «Сбера», в открытом доступе находятся около 3,5 млрд строк с персональными данными россиян, то есть информация примерно о 90% взрослых граждан России.

По данным анализа Сбербанка, проведенного по итогам 2023 года в начале 2024 года, основным источником утечек являются интернет-магазины и медицинские учреждения. По словам Кузнецова, информация в основном утекает не из кредитных организаций, как принято считать: на них приходится лишь около 2% утечек. Также он добавил, что пиком утечек стал прошедший 2023 год, а в 2024 году их число немного сократилось.

«Ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находятся в открытом доступе. Уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеют в открытом доступе», — заявил Кузнецов.

Также отмечается, что в 2024 специалисты Сбербанка зафиксировали рекордное количество мошеннических звонков.

«В один из моментов, примерно где-то в феврале—марте, мы зафиксировали пик телефонных звонков. Они составили около 20 млн попыток дозвониться до граждан России в сутки. Такого всплеска телефонного мошенничества не фиксировалось никогда. Сейчас эта цифра снизилась примерно до 6–6,5 млн звонков в сутки», — говорит Кузнецов. Он отметил, что звонки стали более профессиональными, а «разводки» мошенников — более продуманными.

В итоге, по данным Сбербанка, можно ожидать, что в 2024 году мошенники похитят у российских граждан порядка 250 млрд рублей.

Также по словам Кузнецова, к концу текущего года общий ущерб для российской экономики от атак 2023 и 2024 годов «в условиях кибервойны» может достигнуть примерно одного триллиона рублей.