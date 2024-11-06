Компания Schneider Electric подтвердила, что ее платформа для разработчиков подверглась хакерской атаке. В минувшие выходные хакер под ником Grep заявил, что скомпрометировал Schneider Electric и похитил более 40 ГБ данных с JIRA-сервера компании.

О взломе компании Grep сначала заявил в X (бывший Twitter), а затем подтвердил изданию Bleeping Computer, что взломал сервер Schneider Electric, используя ранее утекшие учетные данные.

Злоумышленник утверждает, что после получения доступа он использовал MiniOrange REST API для сбора 400 0000 строк пользовательских данных, среди которых были 75 000 уникальных email-адресов, а также полные имена сотрудников и клиентов Schneider Electric.

На хакерском форуме в даркнете Grep шутит, что требует за нераскрытие украденной информации 125 000 долларов «в багетах» (ведь Schneider Electric — французская компания), а также делится подробностями атаки, заявляя, что «были скомпрометированы критически важные данные, включая проекты, issue и плагины, а также более 400 000 строк пользовательских данных, суммарно более 40 ГБ сжатых данных».

Grep рассказал журналистам, что недавно создал новую хак-группу International Contract Agency (ICA), взяв название из серии игр Hitman. По его словам, группа не вымогает деньги у компаний, которые взламывает. Но если в течение 48 часов пострадавшая компания не признает публично, что ее скомпрометировали, хакеры угрожают «слить» все украденные данные.

Представители Schneider Electric уже подтвердили факт взлома. Продолжит ли теперь Grep «сливать» украденные данные, и не попытается ли группа продать их, покажет время.