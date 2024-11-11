Специалисты Microsoft предупреждают, что обновления безопасности, выпущенные в прошлом месяце, могут нарушать работу SSH-соединений в некоторых системах под управлением Windows 11 22H2 и 23H2.

Известно, что проблема касается корпоративных пользователей, пользователей IoT и образовательные учреждения, хотя в Microsoft подчеркивают, что сбои затронули только «ограниченное количество» устройств. Также в Microsoft еще выясняют, пострадали ли обычные пользователи, использующие Windows 11 Home или Pro.

«После установки обновлений безопасности от октября 2024 года некоторые пользователи сообщили, что служба OpenSSH (Open Secure Shell) не запускается, что препятствует работе SSH-соединений, — поясняют разработчики компания в обновленных документах для накопительного обновления KB5044285 и preview-обновления KB5044380. — Сбой в работе службы не сопровождается подробным журналированием, и потребуется ручное вмешательство для запуска процесса sshd exe».

Ожидается, что исправление для этого бага будет выпущено вместе с ближайшим обновлением Windows. А пока исправления и подробностей о проблеме нет, в компании советуют пользователям временное решение: обновить ACL-разрешения (access control list) для затронутых каталогов (C:\ProgramData\ssh и C:\ProgramData\ssh\logs).