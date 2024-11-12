На хакерском форуме опубликована новая информация, судя по всему, похищенная во время атак на MOVEit Transfer в 2023 году. Компания Amazon уже подтвердила, что данные подлинные, и произошла утечка информации о сотрудниках.

Вчера исследователи из ИБ-компании Hudson Rock предупредили, что человек под ником Nam3L3ss опубликовал на хак-форуме Breached более 2,8 млн строк данных о сотрудниках Amazon, включая имена, контактную информацию, данные о месте работы, адреса электронной почты и так далее. По его словам, данные были похищены через взлом решения MOVEit Transfer компании Progress Software.

Напомним, что MOVEit Transfer представляет собой продукт для управления передачей файлов, которое широко применяется в корпоративных средах для безопасной передачи файлов между бизнес-партнерами и клиентами по протоколам SFTP, SCP и HTTP.

Вскоре после этой публикации Nam3L3ss представители Amazon сообщили СМИ, что у компании действительно произошла утечка, но ее допустил некий сторонний поставщик услуг.

«Системы Amazon и AWS по-прежнему надежно защищены, и мы не сталкивались с нарушениями безопасности. Нас уведомили об инциденте, произошедшем у одного из наших поставщиков по управлению недвижимостью, который затронул ряд его клиентов, включая Amazon. Единственной [пострадавшей] информацией Amazon были контактные данные сотрудников, например, рабочие адреса электронной почты, номера рабочих телефонов и местоположение зданий».

В компании подчеркивают, что взломанный поставщик имел доступ только к контактной информации, и злоумышленники тоже не имели доступа к каким-либо конфиденциальным данным (например, номерам социального страхования, удостоверениям личности и финансовой информации). В Amazon добавили, что пострадавшая компания уже исправила уязвимость, которой воспользовались хакеры.

Однако помимо данных сотрудников Amazon Nam3L3ss опубликовал информацию 25 других компаний. По словам хакера, часть этой информации была получена из сторонних источников, в том числе из незащищенных бакетов AWS и Azure, а также с сайтов вымогательских группировок.

«Я скачиваю целые базы данных из открытых источников, включая mysql, postgres, БД и бэкапы SQL Server, Azure и так далее, а затем конвертирую их в csv или другой формат, — пишет злоумышленник. — НЕ просите у меня доступ к моим хранилищам и так далее, в настоящее время у меня более 250 ТБ архивных файлов БД и прочего».

Список компаний, данные сотрудников которых якобы были похищены в ходе атак на MOVEit Transfer или собраны из открытых источников, а теперь обнародованы на хакерском форуме, включает: Lenovo, HP, TIAA, Schwab, HSBC, Delta, McDonald's, Metlife и так далее. Детальный список доступен ниже.

Компания Дата взлома Количество сотрудников Lenovo 2023-05 45 522 McDonald's 2023-05 3295 HP 2023-05 104 119 City National Bank 2023-05 9358 BT 2023-05 15 347 dsm-firmenich 2023-05 13 248 Rush University 2023-05 15 853 URBN 2023-05 17 553 Westinghouse 2023-05 18 193 UBS 2023-05 20 462 TIAA 2023-05 23 857 OmnicomGroup 2023-05 37 320 Bristol-Myers Squibb 2023-05 37 497 3M 2023-05 48 630 Schwab 2023-05 49 356 Leidos 2023-05 52 610 Canada Post 2023-05 69 860 Amazon 2023-05 2 861 111 Delta 2023-05 57 317 Applied Materials 2023-05 53 170 Cardinal Health 2023-05 407 437 US Bank 2023-05 114 076 fmr.com 2023-05 124 464 HSBC 2023-05 280 693 MetLife 2023-05 585 130

Напомним, что в 2023 году множество компаний пострадали от атак на уязвимость нулевого дня в MOVEit Transfer (CVE-2023-34362). Тогда группировка Clop начала вымогать деньги у пострадавших компаний, среди которых были такие гиганты, как Sony, IBM, Siemens Energy, Schneider Electric, British Airways, а также сот­ни обра­зова­тель­ных учрежде­ний. В итоге жертвами этих атак и последующих утечек стали око­ло 85 млн человек.

Судя по всему, часть опубликованных теперь Nam3L3ss данных относится к тому же временному периоду, то есть информация была похищена у одной из компаний-жертв еще весной 2023 года, но только теперь попала в открытый доступ.

Представители Progress Software подтвердили изданию 404 Media, что уязвимость CVE-2023–34362, о которой пишут специалисты Hudson Rock, — это уже хорошо известная прошлогодняя проблема нулевого дня, связанная с MOVEit Transfer.