Хакеры опубликовали на BreachForums 44 000 записей с информацией о клиентах Ford. В компании заявили, что уже проводят расследование возможной утечки данных.

Публикация появилась на BreachForums в минувшие выходные: хакер с ником EnergyWeaponUser заявил, что он и другой известный злоумышленник (IntelBroker) взломали компанию Ford в ноябре 2024 года и похитили данные. Напомним, что только в последние месяцы IntelBroker брал на себя ответственность за атаки на такие компании как Cisco, Nokia и T-Mobile, и сливал украденные у них данные. То есть упоминание его имени в связи с атакой придает этому заявлению некоторую достоверность.

В итоге в открытый доступ оказались выложены 44 000 записей клиентов Ford, содержащих полные имена, физические адреса, данные о покупках, информацию о дилерах и временные метки.

При этом злоумышленники даже не пытались продать данные и сразу сделали их доступными для всех зарегистрированных пользователей сайта всего за восемь внутренних кредитов BreachForums (около 2 долларов США).

Представители Ford сообщили СМИ, что проводят расследование возможного киберинцидента. Уже было установлено, что атака, судя по всему, затронула некоего стороннего подрядчика Ford: