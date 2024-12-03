Известная группа крякеров-энтузиастов Massgrave сообщила, что ей удалось взломать «почти всю лицензионную защиту программного обеспечения Windows/Office». Якобы этот прорыв позволяет активировать «практически любую версию Windows и Office» навсегда.

Как известно, для установки Windows и Office требуется активация, и для этого процесса давно существуют различные обходы пути и хаки. Один из популярных вариантов требует выполнения всего одной строки инструкций через PowerShell и позволяет активировать Windows 8, а также Office.

Теперь участники группы Massgrave сообщили, что нашли способ распространить этот метод активации на другие версии продуктов Microsoft.

По их словам, новый метод работает на любой клиентской или серверной версии Windows и включает расширенные обновления безопасности (Extended Security Updates, ESU) и лицензионные ключи Microsoft Customer Specific Volume License Keys (CSVLK).

«Благодаря новому методу мы можем навсегда активировать практически любую версию Windows и Office, начиная от Vista до новейших Windows 11 и Server 2025, включая CSVLK и ESU», — пишут разработчики и заявляют, что это крупнейший прорыв в области пиратства Windows и Office за последнее время.

Если ранее активировать все продукты перманентно было невозможно, то теперь такая активация станет возможной, например, для Microsoft Office, Windows 7, Windows 8 и 8.1, Windows Server (любой последней версии). Также сообщается, что кряк сможет обеспечить расширенную поддержку (Extended Security Updates, ESU) для Windows 10, как только она заработает в октябре 2025 года.

В Massgrave пишут, что кряк будет доступен уже в ближайшие месяцы, но пока находится в разработке.

Отметим, что инструменты Massgrave позиционируются как опенсорсные, а файлы проекта Microsoft Activation Scripts (MAS) уже довольно давно доступны на GitHub, который принадлежит компании Microsoft. При этом компания не предпринимает никаких действий против крякеров.

Более того, в прошлом году стало известно, что к решениям Massgrave порой прибегают даже инженеры службы поддержки Microsoft.