В минувшие выходные пользователи из некоторых регионов РФ столкнулись с ограничениями в работе интернета.

К примеру, дагестанская телекоммуникационная компания Ellco уведомила пользователей, что из-за учений Роскомнадзора «по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети Интернет» 6-7 декабря 2024 года наблюдались ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам.

Представители Ellco писали, что проблемы наблюдаются, в частности, с доступом к WhatsApp, и отмечали, что никак не могут повлиять на ситуацию. Как сообщали сами пользователи, у них пропал доступ к большинству зарубежных ресурсов, включая GitHub, ChatGPT, Telegram, Gmail и многое другое.

Согласно данным аналитиков Netblocks, отключение доступа к зарубежным ресурсам в Дагестане продлилось около суток.

Как сообщили СМИ представители Роскомнадзора (РКН), произошедшее действительно было связано с проведением учений.

«В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети "Интернет" и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи, — сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства. — Задача учений — подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия».

В РКН напомнили, что проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента интернета проводятся ежегодно, в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 октября 2019 г. №1316. График проведения учений утверждает Минцифры России по согласованию с ФСБ России и РКН.

О грядущих учениях стало известно еще в ноябре текущего года. Тогда в ведомстве заявляли, что такие проверки «не затрагивают доступ в сеть “Интернет” российских пользователей» и подчеркивали, что ежегодно проводят такие учения, совместно с операторами связи.