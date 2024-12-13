Оператор биткоин-банкоматов Byte Federal пострадал от утечки данных. Компания сообщила, что была взломана через уязвимость в GitLab, и в результате данные 58 000 клиентов попали в руки злоумышленников.

Byte Federal — крупнейший оператор криптовалютных банкоматов в США. Более 1200 устройств компании установлены в 42 штатах и позволяют людям обменивать наличные на крипту.

«18 ноября 2024 года компания Byte Federal узнала о нарушении безопасности: злоумышленник получил несанкционированный доступ к одному из наших серверов, воспользовавшись уязвимостью в GitLab, сторонней программной платформе, широко используемой разработчиками по всему миру для управления проектами и совместной работы с использованием комплексных средств защиты, — говорится официальном заявлении Byte Federal. — Обнаружив инцидент, наша команда немедленно отключила платформу, изолировала злоумышленника и обезопасила скомпрометированный сервер».

Хотя не сообщается, какая именно уязвимость в GitLab была задействована для атаки, за последний год разработчики устранили целый ряд проблем, которые вполне могли использоваться в атаке.

В Byte Federal заявляют, что уже произвели «жесткий сброс» для всех клиентских аккаунтов, обновили все внутренние пароли и системы управления учетными записями, а также отозвали токены и ключи, используемые для доступа к внутренней сети.

Хотя в компании подчеркивают, что средства пользователей и их цифровые активы не были скомпрометированы в результате атаки, злоумышленники успешно получили доступ к следующей информации:

полное имя;

дата рождения;

физический адрес;

номер телефона;

адрес электронной почты;

удостоверение личности;

номер социального страхования;

история транзакций;

фотографии пользователя.

К сожалению, вышеперечисленная информация может пригодиться злоумышленникам для атак на подмену SIM-карт (SIM swap), захвата аккаунтов и целевого фишинга. Поэтому пострадавшим рекомендуется сохранять бдительность, не реагировать на подозрительные сообщения, которые могут быть попытками фишинга, и сообщать о любых инцидентах в соответствующие органы.

Пока неизвестно, кто стоит за атакой на Byte Federal. В компании сообщают, что к расследованию произошедшего уже привлечены сторонние ИБ-эксперты и правоохранительные органы.