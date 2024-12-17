Состоялся релиз последней в этом году версии Kali Linux. В новой версии доступны сразу 14 новых инструментов и многочисленные улучшения, а также разработчики сообщили о прекращении поддержки ряда устаревших функций.

Этот релиз принес обновление ядра ​​Linux до версии 6.11, GNOME 47, улучшенную поддержку Raspberry Pi, новую версию Python по умолчанию, а также известие о том, что сборок для i386 больше не будет.

Отказ от образов для i386 связан с тем, что Debian, на котором основана Kali, прекратил поддержку 32-битных сборок в октябре текущего года. Однако, так как 32-битные программы по-прежнему могут работать в x86-64, разработчики Offensive Security приняли решение не удалять i386-пакеты из дистрибутива.

«Хотя эта архитектура давно устарела, ее продолжали поддерживать в течение многих лет. Лишь в 2019 году основные дистрибутивы Linux (Fedora 31 и Ubuntu) начали отказываться от нее. И наконец, в октябре 2024 года, Debian отказался от сборки i386 (и, как следствие, образов ОС). Kali Linux основана на Debian и следует его примеру: для этой платформы больше не будут выходить образы и релизы, — пишут разработчики. — Важно отметить, что это не является мгновенной смертью i386. Архитектуры умирают иначе. Ядро и образы i386 исчезли, однако пакеты i386 в целом не удалены из репозитория. Это означает, что на 64-битной системе по-прежнему можно запускать i386-программы. Либо напрямую через менеджер пакетов (APT поддерживает установку i386-пакетов на систему amd64), либо посредством Docker-образов».

Также в Kali Linux 2024.4 интерпретатором Python по умолчанию стала версия 3.12, а установка пакетов с помощью команды pip теперь по умолчанию запрещена. Как еще в 2023 году объясняли в Offensive Security, запуск pip от имени root для установки общесистемных пакетов может привести к конфликтам со встроенным менеджером пакетов, например apt. Тем, кто захочет использовать что-то вроде pip, в Kali теперь доступна команда pipx, которая должна послужить заменой.

Еще одним важным изменением стало устаревание ключей SSH DSA, так как Kali Linux 2024.4 поставляется с OpenSSH (9.8p1). Специально для тех, кому все же необходима поддержка этих ключей для старых систем, в новую сборку включен клиент SSH1, который, по словам разработчиков, является SSH-клиентом, «замороженным на версии 7.5».

При этом создатели Kali предупреждают, что инструменты, которые «не знают» о команде ssh1, больше не смогут корректно работать с устаревшими системами, требующими DSA-ключей.

Как уже упоминалось выше, в новом релизе появилась расширенная поддержка Raspberry Pi, а именно Raspberry Pi Imager. Этот инструмент позволяет находить поддерживаемые образы для Raspberry Pi и быстро заливать их на карту microSD. Теперь в Kali Linux 2024.4 есть imager для предварительной настройки параметров, которые будут автоматически применяться к образу Kali Linux для Raspberry Pi при записи его на microSD.

Что касается новых инструментов, их в Kali Linux 2024.4 насчитывается целых 14: