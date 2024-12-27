Авиакомпания Japan Airlines (JAL) пострадала от хакерской атаки, что привело к задержкам более 20 внутренних рейсов. В компании подчеркивают, что угрозы безопасности полетов не было.

Представители авиаперевозчика сообщили, что сумели остановить атаку и восстановили системы спустя несколько часов после обнаружения инцидента.

Судя по всему, речь идет о DDoS-атаке, так как по информации JAL, атака началась утром четверга, когда сеть компании, соединяющая внутренние и внешние системы, начала давать сбои. Авиакомпания заявила, что атака была направлена на перегрузку систем и сетей путем массовой передачи данных. При этом в JAL отметили, атака не была связана с какой-либо малварью и не привела к утечке данных клиентов.

Однако инцидент привел к задержке 24 внутренних рейсов более чем на 30 минут. Также на несколько часов была приостановлена продажа билетов на внутренние и международные рейсы, запланированные к отправке в четверг. По данным местных СМИ, атака также затронула системы, связанные с обработкой багажа и мобильное приложение авиакомпании.

Кто именно мог стоять за этим инцидентом, и какие цели преследовали хакеры, пока не сообщается, однако расследование инцидента еще не завершено.