7 января в Telegram-канале Silent Crow (в настоящее время уже удален) появилось заявление хакеров, которые утверждали, что им удалось взломать Росреестр и похитить данные. В качестве доказательства хакеры опубликовали ссылку на скачивание фрагмента якобы похищенной БД, содержащего 81 990 606 строк (44,7 ГБ).

Как пишут специалисты Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), хакеры заявляют, что получили доступ к базе Росреестра, общий размер которой составляет около 1 ТБ (более 2 млрд строк).

По данным исследователей, в опубликованном фрагменте БД сдержатся: ФИО, email-адреса (401 000 уникальных адресов), телефоны (7,5 млн уникальных номеров), адреса, паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), даты рождения, СНИЛС, даты и названия компаний. Наиболее «свежая» запись в этом фрагменте датирована 10 марта 2024 года.

Как сообщил официальный Telegram-канал Росреестра, в настоящее время в ведомстве «проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграмм-каналов».