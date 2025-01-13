Разработчики Docker предупредили, что Docker Desktop может не работать в системах под управлением macOS и вызывать появление предупреждений о вредоносном ПО. Дело в том, что некоторые файлы были подписаны некорректно.

Первые сообщения о проблемах и якобы обнаруженной в Docker Desktop малвари появились еще 7 января 2025 года, когда пользователи macOS стали получать сообщение «Malware Blocked», не позволяющее им запустить приложение.

Как теперь пояснили разработчики, эти предупреждения являются ложными, и пользователям следует их игнорировать. Ложные срабатывания вызывает некорректная подпись некоторых файлов в существующих установках (из-за чего, судя по всему, возникает сбой при проверке целостности файлов). Однако чтобы Docker Desktop заработал нормально, потребуется не только игнорировать эти предупреждения, но и заняться устранением проблемы вручную.

«Сообщаем о новой проблеме, которая затрагивает Docker Desktop и некоторых пользователей macOS. Она приводит к тому, что Docker Desktop не запускается. Некоторые пользователи также могут получать предупреждения о вредоносном ПО. Эти предупреждения недостоверны», — пишут разработчики на GitHub.

Для разрешения проблемы разработчики советуют обновить Docker Desktop до версии 4.37.2, которая уже содержит исправление.

Для старых версий (с 4.32 по 4.36) можно применить патчи, выбрав нужный релиз здесь. При этом отмечается, что ошибка не касается Docker 4.28 и более ранних версий.

Если же проблема сохраняется даже после обновления или установки патчей, пользователям рекомендуется выполнить шаги, описанные в специальном руководстве.

Для администраторов уже опубликован скрипт, который поможет решить проблему для всех пользователей, при условии, что Docker Desktop уже обновлен до версии 4.37.2 или для более ранних версий уже применены патчи.